Ce să nu faci în noaptea de Revelion. Trei lucruri de care e bine să ții seama

Foto: Pixabay

La trecerea în Noul An e bine să faci sau să nu faci anumite lucuri dacă vrei să ai parte de lucuri bune în anul care tocmai vei intra. Dintre toate superstițiile, care diferă de la zonă la zonă, am ales trei, pe care e musai să le respecți pentru ca 2018 să fie un an bun cu spor și bucurii. Deci, iată ce să nu faci în noaptea de Revelion, chiar din primele secunde din Noul An:

Să nu ai buzunarele goale. Dacă ai bani în buzunar (poate fi și cardul, dar nu gol!) atunci când ceasul va indica intrarea în Noul An, acest lucru simbolizează că vei începe anul cu bine, iar banii vor curge din belșug. Buzunarele goale pot prefigura un an definit de sărăcie și lipsuri materiale.

Să nu plângi. Conform tradiției, persoanele care plâng în prima zi a anului vor avea un an plin cu evenimente triste. Deci, veselește-te, chiar dacă nu ai motive reale!

Să nu consumi carne de pasăre. Fiindcă se spune că este aducatoare de ghinion. Acest lucru se datorează faptului că păsările de curte scormonesc pământul și îl împrăștie, fapt corelat cu împrăștierea prosperității și a binelui din casă. Deci mănâncă pește, carne de porc sau de vită, scrie libertatea.ro.