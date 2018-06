După 40 de ani, doi bătrânei au decis să divorțeze pentru că nu mai reușeau să se înțeleagă. Seara, bărbatul se gândea la soția sa și a înțeles totul. A pus mâna pe telefon și a sunat-o, dar nu i-a răspuns. A doua zi…

O lectie de viață, despre cât de puternică este iubirea la bătrânețe! După 40 de ani de căsătorie, doi bătrânei de 70 de ani au decis să divorțeze pentru că nu mai reușeau deloc să se înțeleagă.

Cu toate acestea, dragostea nu dispăruse, iar acest lucru a fost observat chiar și de avocatul celor doi, atunci când le-a înmânat actele de divorț.

În acea noapte, niciunul dintre bătranei nu a putut dormi. După multe ore în care a stat și s-a uitat pe pereți, bătrânul s-a trezit hotărât să își sune soția și să îi spună că o iubește și caă nu își imaginează viața fără ea. A luat telefonul și a dat să apeleze… însă nimeni nu i-a răspuns.

Pe de alta parte, batranica era foarte trista. Nu putea intelege cum in toti acesti ani el nu a reusit sa o cunoasca cu adevarat. Il iubea mult, dar pur si simplu nu mai putea suporta sa traiasca langa un om care nu o stia. A lasat ca telefonul sa sune… ce rost mai avea sa vorbeasca, acum ca s-a terminat?

A doua zi a aflat ca batranelul a murit. S-a repezit imediat la apartamentul lui si i-a vazut trupul intins pe canapea, cu telefonul inca in mana. A avut un atac de cord in timp ce incerca sa o sune pe ea…. Dupa inmormantare, a inceput sa ii curete casa. Cand a cautat prin sertare, a gasit un biletel pe care scria numele ei. L-a deschis:

“Pentru draga mea sotie,

In momentul in care citesti asta, sunt sigur ca nu mai sunt in preajma ta. Aici vei gasi niste banuti pe care i-am strans toata viata mea. Desi nu sunt foarte multi, sper ca vor fi in masura sa ma ajute sa imi tin promisiunea pe care ti-am facut-o in ziua nuntii noastre. Nu mai pot avea grija de tine, insa vreau sa folosesti acesti bani in momentele dificile din viata ta. Vreau sa stii ca voi fi intotdeauna langa tine. Te iubesc!”.