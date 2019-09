Elena se angajase într-un hotel de o lună și totul părea că merge bine, însă într-o zi i s-a cerut să plece. Motivul inedit pentru care tânăra a fost concediată

foto- Pexels

Elena se angajase într-un hotel de o lună și totul părea că merge bine, însă într-o zi femeia a fost concediată neașteptat.

Tânăra în vârstă de 23 de ani lucra ca dansatoare în cadrul unui hotel și a fost concediată după ce managerul ei i-a recomandat să mai slăbească câteva kilograme.

Elena, originară din Marea Britanie se angajase într-un hotel din Marrakech, Morocco, iar la câteva zile a fost concediată.

„Managerul meu inițial mi-a spus că nu voi pleca și am reușit să slăbesc două kilogrameîntr-o săptămână, însă când am mers sâmbăta următoare la muncă, mi s-a spus că nu mai am slubă”, a scris femeia pentru Metro.

Tânăra a fost concediată la o lună de zile de când a fost angajată, deși avea contract până în luna ianuarie.