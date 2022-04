Cele mai tari glume cu Elon Musk, postate chiar de miliardar după ce a cumpărat Twitter

Cele mai multe sunt ironii, asupra cărora însuși Elon Musk a revenit.

Alte mesaje estimează anvergura politico-socială a Twitter și fac trimitere la rețeaua socială alternativă, lansată de fostul președinte american Donald Trump.

O captură foto cu un aparent mesaj al lui Musk în care acesta spune că va cumpăra MacDonalds și va repara toate automatele de înghețată este comentată astfel de multi-miliardar: "Uite, nu pot să fac minuni".

Totuși Musk intră, aparent, pe terenul miracolelor cu un tweet de joi dimineață, în care scrie: "Urmează să cumpăr Coca-Cola, pentru a readuce cocaina în băutură".

Coca-Cola a fost creată inițial ca tonic pentru creier și conținea o anumită doză de cocaină, pe vremea când substanța nu era interzisă.

De la începutul secolului trecut însă, cocaina nu se mai numără printre ingredientele celebrei băuturi răcoritoare.

Acest aspect i-a fost semnalat lui Musk de un utilizator iar miliardarul a marșat imediat.

This is the first publicly sold bottle of Coca-Cola in 1894 which contained 3.5 grams of cocaine. Bring it back. pic.twitter.com/Q05JqrCrel