Era ziua nunții ei și a vrut să arate perfect. S-a dus la un salon de coafor, dar a crezut că nu vede bine când specialistul și-a terminat treaba. „Faci mișto de mine?”

Foto: Facebook

Era ziua nunții ei și a vrut cu orice preț să arate perfect. S-a dus la un salon de coafor și a apelat la un specialist pentru a avea coafura perfectă.

Doar că nu a fost deloc așa. Când totul a fost gata, femeia a crezut că trăiește un coșmar.

„O să las asta aici, în stânga este ce am cerut, în dreapta ce am primit. A fost un profesionist pentru care am plătit 100 de dolari”, a scris femeia, care a preferat să rămână anonimă.

Oamenii au comentat la poză, mulți au sperat că ea nu a plătit prețul întreg, scrie Mirror.