Forma de relief unică în Europa, descoperită în România

foto: wikipedia.org

Groapa Ruginoasa este o ravena uriasa de peste 600 de metri in diametru si 100 de metri adancime, cu rupturi ruginii. S-a format prin eroziunea torentiala, extrem de activa a depozitelor de cuartite, fresii si argile rosii. Este o adevarata "rană vie" in trupul muntelui, eroziunea se extinde si in prezent, insa pe o parte a gropii a inceput vegetatia sa creasca datorita pantei mai line. Intre versanti gropii s-au creat văi foarte stramte ce dau un aspect de canion fundului torentului.

Groapa Ruginoasa reprezintă un caz unic în Europa de adaptare a reliefului la alcătuirea geologică Este vorba despre bazinul gigantic al unui torent a cărui geneză este legată de prezenţa unei stive de gresii suprapuse calcarelor care, dizolvate carstic le-au subminat, pregătind terenul pentru o intensă acţiune eroziva regresivă.

La precipitatii, prin acest canion se scurge apa in torent, contribuind la dezvoltarea acestuia. Interiorul Gropii este separat in patru sectoare mari, de catre versanti ingusti si ascutiti ca lama. Suprafata pe care o ocupa este de aproape 20 ha, iar volumul de material erodat pe parcursul timpului se estimeaza la aproximativ 7 milioane de metri cubi.

Aceasta este un renumit si vast fenomen torential, se gaseste la altitudinea de aproximativ 1400 metri in Muntii Padis - Scarisoara (O subdiviziune a Muntilor Bihor), intre varful La Morminti (1430 metri) si Varful Tapul (1475 metri). Pereţii săi înclinaţi, muchiile ascuţite converg spre centrul gropii, unde se află vâlcelul Valea Seacă, cu sectoare de chei, ce pot fi parcurse numai de alpinişti. Dincolo de groapa la 4 km se află Poiana Florilor, iar pereţii albi ce se văd în depărtare sunt Pietrele Galbenei.

Groapa Ruginoasa datorita unicitatii peisajului este o arie protejată de interes național - rezervație naturală de tip geologic - situată în partea sud-estică a județului Bihor, pe teritoriul administrativ al comunei Pietroasa. Face parte din Parcul Natural Apuseni.