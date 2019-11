Foto: Facebook/Barrie Drewitt-Barlow

Într-o zi, fiica lor a venit să-și prezinte iubitul părinților. În momentul în care l-a văzut, tatăl a știut pe loc ce va urma, deși în sinea lui încerca să nege realul.

O adevărată telenovelă s-a petrecut în primul cuplu de gay care au devenit părinți în Marea Britanie. Cei doi i-au avut pe gemenii Saffron și Aspen.

După 32 de ani de mariaj, Barrie Drewitt-Barlow, 50 de ani, s-a despărțit de partenerul său, Tony, după ce s-a îndrăgostit de Scott Hutchison, 25 de ani, nimeni altul decât iubitul fiicei sal, Saffron.

Culmea, despărțirea nu a fost una cu scandal, iar toți s-au reunit sub același acoperiș.

„M-am îndrăgostit de Scott și el la fel. Mă simt stupid la vârsta mea să am asemenea sentimente pentru altcineva decât Tony și care are jumătate din vârsta mea. Dar când știi că ceva este corect, știi. Nu ne-am făcut planuri precise, dar mi-ar plăcea să mă însor cu Scott. Nu am o criză a vârstei mijlocii. Este o chestie reală”, a declarat Barrie pentru The Sun.