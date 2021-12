Moș Crăciun, arestat după ce a fost prins fără mască, în Germania. Ce au aflat polițiștii când i-au verificat identitatea

Imaginile distribuite pe rețelele sociale sunt însoțite de texte care susțin că "Moș Crăciun a fost arestat pentru că nu purta mască".

"Nu l-au arestat pe Moș Crăciun pentru că le păsa atât de mult că nu purta mască. L-au arestat pentru a vă demoraliza. În acest caz, pentru a-i demoraliza pe copiii voștri", a scris un utilizator pe Twitter, comentând o redistribuire a clipului care adunase peste 830 de mii de vizualizări la ora publicării acestui material.

În alte imagini care au surprins incidentul, ofițerii de poliție pot fi văzuți discutând anterior cu bărbatul ce poartă un semn pe care scrie "2G", o referire la restricțiile anti-COVID în vigoare în Germania.

Doi polițiști în flanchează pe individ, încercând să-l determine să se deplaseze. La un moment Moș Crăciun refuză să mai înainteze și se lasă la pământ. Celor doi polițiști li se alătură un al treilea și, împreună, reușesc să îl miște din loc pe suspect.

NEW - Police arrested "Santa Claus" today at a Christmas market in Germany because he was not wearing a mask.pic.twitter.com/m7SyhEkWUb