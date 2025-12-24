Dan Voiculescu, despre demisia lui Daniel David: Un esenţial gest de onoare. Educația trebuie să reprezinte o prioritate strategică

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a scris marţi, pe blogul său, despre demisia lui Daniel David din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, la un an de când a fost numit ministru la propunerea PNL. "Un esenţial gest de onoare! Semnificația demisiei domnului Daniel David trebuie analizată în profunzime. Educația trebuia să reprezinte o prioritate strategică a României", a transmis acesta pe blogul său.

Profesorul Dan Voiculescu şi-a intitulat cel mai recent articol scris pe blogul său "Un esenţial gest de onoare!" şi a subliniat câteva aspecte privind decizia lui Daniel David de a renunţa la fotoliu de ministru al Educaţiei şi Cercetării.

"Două concluzii, după demisia domnului Daniel David din fruntea Ministerului Educației, pe fondul subfinanțării cronice a acestui domeniu:

În România încă mai sunt personalității care pun principiile mai presus de interese. O națiune puternică are nevoie de asemenea repere de Demnitate, Onoare și Curaj.

⁠Educația din România este într-un moment critic. Am convingerea că domnul David ar fi rămas la minister dacă ar fi considerat că mai poate ajuta domeniul pe care îl cunoaște atât de bine", a scris profesorul Dan Voiculescu în articol publicat marţi, 23 decembrie, pe blogul său.

Noul favorit pentru funcţia de ministru al Educației şi Cercetării este un consilier de stat în Cancelaria premierului Ilie Bolojan, au declarat surse din cadrul instituţie pentru Antena 3 CNN. Este vorba despre Luciana Antoci, consilier pe probleme de educaţiei.

Ulterior, profesorul Dan Voiculescu a făcut următoarele precizări: "Educația trebuia să reprezinte o prioritate strategică a României. Iar bugetul pe anul 2026 ar trebui să reflecte acest imperativ. Semnificația demisiei domnului Daniel David trebuie analizată în profunzime".