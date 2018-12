O specie de pasăre siberiană a fost descoperită în România. A fost văzută﻿﻿ în zona lacului Techirghiol

Ornitologii au reuşit pentru prima dată în România să documenteze fotografic o specie de pasăre siberiană - Fâsa lui Richard (Anthus richardi).



Societatea Ornitologică Română precizează, într-un comunicat transmis luni Agerpres, că Fâsa lui Richard (Anthus richardi) a fost observată de directorul de conservare al Societăţii Ornitologice Române, Ciprian Fântână, în zona lacului Techirghiol.



„Eram la Techirghiol într-un program de monitorizare a speciilor de păsări migratoare şi de apă. În timp ce număram călifarii, am observat o pasăre de dimensiuni mici care s-a ridicat în zbor de la malul apei şi care a scos un sunet care mi-a amintit de Anthus richardi. Din fericire, am putut-o urmări cu luneta şi să îmi dau seama unde s-a reaşezat. M-am apropiat de locaţie şi după o perioadă relativ scurtă am reuşit să fac şi câteva poze ca să documentez observaţia”, a spus Ciprian Fântână.

Pasărea a fost observată pe 20 decembrie, iar lacul Techirghiol a devenit un loc de întâlnire şi pentru alţi biologi.



Această pasăre cuibăreşte în Siberia, în Asia şi iernează în India şi în Asia de sud-est. Apare foarte rar, dar regulat, în vestul Europei, şi de obicei toamna, între lunile septembrie şi noiembrie. Fâsele sunt păsări mici, au o lungime a corpului care ajunge la maximum 20 de centimetri şi o greutate de 25-36 de grame. Nici când îşi desfac aripile nu sunt impresionante, anvergura ajunge la 33 de centimetri. Sunt înrudite cu codobaturile, sunt extrem de circumspecte şi nu permit apropierea oamenilor, arată SOR.