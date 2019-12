O adolescentă de 16 ani a stârnit valuri de reacții pe Internet după ce a postat pe TikTok o filmare la scurt timp după ce a fost implicată într-un accident rutier.



Într-un interviu pentru BuzzFeed, Katie Cornetti a declarat că atât ea, cât și prietena cu care se afla în mașină, au fost „ajutate să facă față situației”, tocmai prin postarea imaginilor pe TikTok.

„Am văzut geamul spulberat și ne uitam una la alta spunându-ne:'Ești OK? Ești OK?' Odată ce ne-am dat seama că suntem bine, am început să râdem”, a povestit Katie.

„Suntem cele mai bune prietene și așa am făcut față împreună”, a mai spus ea.

Katie nu era la volanul mașinii, ci pe locul din dreapta al șoferului. Într-un viraj, tânăra care se afla la volan a pierdut controlul, iar mașina s-a răsturnat de câteva ori. Totul ar fi fost provocat, se pare, din cauza unei anvelope care nu ar fi fost montată corect.

"În timp ce stăteam acolo ... așteptând să vină poliția, mi-a venit o idee că ar trebui să fac un TikTok, de ce nu, nu am nimic mai bun de făcut", a spus fata.

"Am ales prima melodie și am făcut un TikTok la întâmplare. A fost primul lucru care mi-a venit în minte ... să fac asta", a adăugat ea.

”E adevărat, a fost înfricoșător ... Dar am decis să facem acest lucru pentru alunga grijile și, sincer, a ajutat foarte mult”, a mai spus Katie.

Filmulețul fetelor a primit numeroase aprecieri, dar și foarte multe critici, internauții readucând în discuție frivolitatea aplicațiilor de acest tip.