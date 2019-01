Se afla la nunta surorii iubitei sale, când telefonul a pornit automat pe un film pentru adulți. Ce a urmat întrece orice imaginație

Foto: Pixabay.com

Se afla la nunta surorii iubitei sale, când ceva de-a dreptul rușinos s-a întâmplat. Telefonul i-a pornit pe un film pentru adulți, pe care îl vizionase cu o seara înainte, chiar în camera plină de invitați.

Bărbatul a făcut dezvăluirea pe Reddit, unde a povestit și care a fost urmarea incidentului. El a fost cel care s-a oferit să se ocupe de sistemul audio, gândindu-se că le face o favoare și îi va costa mai puțin. Doar că din păcate, telefonul lui s-a conecatat prin Bluetooth și în loc de muzică a început să ruleze ultimul lucru la care s-a uitat și anume un film pentru adulți.

„Totul a decurs bine în acea zi, toată lumea stătea jos și aștepta mirele să vorbească, când cineva a dat drumul sistemului audio. De atunci totul a mers prost. Telefonul meu s-a conectat automat la speaker și a început să ruleze ceea ce fusese ultima dată pe telefon. S-a întâmplat să fie un film porno din noaptea precedentă, au început sunete în fața tuturor invitaților și a mirilor.

Iubita mea m-a văzut când am scos telefonul și am pus pauză, așa că a știut că acele zgomote erau din telefonul meu. Nu a spus nimic atunci. De când am ajuns acasă nu-mi mai răspunde la mesaje și nu știu ce să fac. Să o aștept câteva zile sau să încerc să iau legătura cu ea”, a scris bărbatul.