Silviu și Georgiana plănuiau să se căsătorească anul viitor, dar o veste cumplită i-a lovit din plin. Cu toate acestea, cei doi sunt pregătiți să lupte până la capăt

Silviu și Georgiana și-au făcut planuri mari pentru nunta visurilor lor, care urmează să aibă loc pe 19 septembrie, dar o veste cruntă i-a lovit din plin.

Cu toate acestea, cei doi nu vor să cedeze în fața problemelor și vor să lupte până la capăt.

Mai precis, Georgiana a fost diagnosticată cu cancer și are nevoie de o operație în străinătate, care se ridică la suma de 50.000 de euro. Familia a făcut două împrumuri dar nu au reușit să strângă decât 30.000 de euro.

Silviu, angajat al unei unități militare din Târgoviște, face un apel disperat în încercarea de a strânge suma necesară, scrie gazetadambovitei.ro.

„Vă salut dragi camarazi! Mă numesc Ciolan Silviu Gabriel, lucrez în cadrul MApN de ceva timp. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Anul viitor pe 19 septembrie urmează să mă căsătoresc. Din păcate, începînd cu luna februarie, logodnica mea a început sa simtă o mica durere la piciorul stâng. Dupa cateva investigații, internări, analize, și un prim diagnostic greșit, am aflat ca are cancer. Osteosarcom pe numele lui, la genunchiul stang, cu celule canceroase până la șold. Abia in luna iunie a inceput chimioterapia la IOB. Un ultim RMN efectuat cu două zile înainte de începerea tratamentului, ni s-a spus că are o suspiciune și la piciorul drep, pe femur, de 3 mm. Operația se va efectua intr-o clinică specializată din Viena. Costurile se ridică peste 50 mii euro în condițiile în care tumoarea avea 5/3 cm. Acum are 16/10 cm…. Cu două împrumuturi, unul făcut de mine și unul de sora ei, abia strângem aproape… 30 mii euro. Tot țesutul mâncat va fii extirpat și înlocuit cu o proteza, în cel mai fericit caz. În cel mai rau, i se poate amputa piciorul… se poate pierde lupta….

Eu am 29 de ani, ea împlinește 24 luna aceasta. Nu a apucat nici macar să iși termină lucrarea de dizertație, pe care ar fi trebuit să o prezinte săptămâna aceasta. Cu sufletul plin de speranță și dragoste pentru iubita mea, vă rog pe voi dragi camarazi să ne ajutați să mai strângem 20.000 de euro pentru salvarea Georgianei. Vă mulțumim din suflet!“

Cont bancar: CONT BCR Ciolan Silviu Gabriel IBAN : RO24RNCB0133145990540001