Imagini inedite cu Emil Boc. A făcut 30 de flotări alături de 4 sportivi de performanţă la Gala "10 pentru Cluj"

Emil Boc, primarul Clujului, a fost provocat să facă flotări de Alisia Perșa, campioană mondială la calisthenics. Sursa colaj foto: TikTok/stanistudor

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost filmat în ipostaze inedite pe scena Casei de Cultură a Studenților, unde a avut loc Gala de excelență "Zece pentru Cluj". Edilul a făcut aproape 30 de flotări, după ce a acceptat provocarea pe care i-a lansat-o o campioană mondială la calisthenics. Alţi trei sportivi de performanţă au executat flotări alături de primarul oraşului Cluj-Napoca, iar invitaţii din sală, printre care s-au numărat şi elevi, şi profesori, i-au susţinut cu ropote de aplauze.

În vârstă de 59 de ani, Emil Boc a demonstrat că are o formă fizică de invidiat. Fost premier al României, el a oferit un moment surprinzător în cadrul Galei "10 pentru Cluj" de la Casa de Cultură a Studenților, după ce a făcut 29 de flotări alături de patru tineri sportivi de la calisthenics.

Toate acestea s-au întâmplat după ce Alisia Perșa, campioană mondială la calisthenics, l-a provocat pe cunoscutul edil să facă flotări alături de ea şi alţi trei sportivi, așa cum s-a mai întâmplat și în 2023, potrivit stiridecluj.ro. "Aoleu, ce provocare!", a spus Emil Boc, care "şi-a negociat" acceptul cu o glumă: "Doar cu condiția ca, în timp ce voi faceți două flotări, eu să fac una".

#emilboc #sport #sanatate #fyp ♬ sunet original - stanistudor @stanistudor Emil Boc, prezent pe scenă la Gala „10 pentru Cluj”, alături de sportivii de la calisthenics ? Un moment care arată clar că sportul înseamnă sănătate, disciplină și comunitate. Clujul susține mișcarea, performanța și un stil de viață activ – pentru tineri, pentru viitor, pentru un oraș european care investește în oameni ?️ Sportul nu e doar competiție, e educație și echilibru. ? Tu ce sport practici? #clujnapoca

Mulţi au fost surprinşi să vadă că Emil Boc nu a mai avut nevoie de avantajul 2 la 1, întrucât, a ținut ritmul cu sportivii de performanţă. Mai mult, primarul Clujului a depășit cu mult cele 10 flotări stabilite inițial, iar spectatorii i-au răsplătit pe toţi cu aplauze. Momentul a fost filmat de mai multe persoane, iar imaginile au devenit virale pe releţele sociale.

Emil Boc, care va împlini 60 de ani în toamna lui 2026, este cunoscut pentru preocuparea lui pentru sport și mișcare. El aleargă constant la maratoane și la competiții sportive.

Nu este pentru prima dată când edilul municipiului Cluj-Napoca este filmat în timp ce face flotări. La o altă ediţie a Galei "Zece pentru Cluj", Emil Boc a executat flotări pe scenă, din dorinţa de a transmite un mesaj legat de disciplină, perseverență și echilibrul dintre efortul intelectual și cel fizic.

Gala "10 pentru Cluj" este un eveniment dedicat recunoașterii performanței și implicării în comunitate.