Bogdan Matei a demisionat din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport. FOTO Agerpres

Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei a declarat, joi, că și-a depus demisia din funcție. Motivele renunțării sunt strict personale, a spus el, citat de Agerpres.



Decizia sa va intra în vigoare începând cu data de 28 decembrie 2025.

'Mi-am depus demisia din funcția de președinte al ANS începând cu 28 decembrie. Motivele sunt strict personale, nu au legătură cu nimic altceva. Este o problemă de familie, o problemă de sănătate și nimic mai mult. Eu țin să le mulțumesc tuturor celor din lumea sportului pentru tot ceea ce fac, le doresc mult succes și Sărbători Fericite', a spus el.



Bogdan Matei a menționat că nu are informații privind posibilul său înlocuitor.



'Nu am idee despre cine va veni în locul meu, eu am înștiințat conducerea partidului despre decizia mea. Demisia momentan nu a fost aprobată de prim-ministru, dar urmează să dea această decizie. Nu știu ce va decide prim-ministrul, dar până la urmă este o demisie', a precizat Matei.



Președintele Agenției Naționale pentru Sport a transmis și un mesaj pe contul personal de Facebook privind renunțarea la funcție.



'Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg familia! Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!', a scris președintele pe site-ul de socializare.



Constantin-Bogdan Matei, fost parlamentar PSD, a fost instalat, la 13 ianuarie 2025, în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Sport, decizia fiind publicată, în Monitorul Oficial. El a înlocuit-o pe fosta mare canotoare Elisabeta Lipă, care a renunțat la 31 decembrie 2024 la funcția de președinte al ANS, atribuțiile acesteia fiind preluate la momentul respectiv de vicepreședintele Thomas Moldovan.



În vârstă de 44 de ani, Bogdan Matei a condus în urmă cu șase ani Ministerul Tineretului și Sportului. El a preluat portofoliul la 21 noiembrie 2018 și l-a încheiat la 10 octombrie 2019, când a căzut Guvernul Dăncilă prin moțiune de cenzură.