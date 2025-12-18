Loto 6/49 de joi, 18 decembrie. Report de peste 8 milioane de euro la Joker

La Loto 6/49 este un report de peste 1,35 milioane de euro. *Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa colaj foto: Agerpres

Joi, 18 decembrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Joker depășește 8 milioane de euro, la categoria I, iar la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, poate fi câştigat un report de peste un milion de euro. La extragerile loto de duminică, 14 decembrie, au fost acordate peste 25.600 de caştiguri, în valoare totală de peste 2,90 milioane de lei.

Jucătorii Loteriei Române pot să îşi verifice biletele puse pentru noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc de astăzi, începând cu ora 18:15. Atunci încep să fie extrase numerele norocoase.

La categoria I de la Joker, report de peste 43 milioane de lei

Astăzi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Oficialii din cadrul Loteriei Române au anunţat că există un report de peste 43,09 milioane de lei (peste 8,46 milioane de euro) la Joker, la categoria I.

Iar la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, este în joc un report de peste 6,91 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro), a mai transmis Loteria Română pe site-ul oficial al instituţiei.

La Noroc este un report cumulat de peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro).

La Joker, la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 119.200 de lei (peste 23.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,19 milioane de lei (peste 234.800 de euro), iar la Super Noroc un report cumulat de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

Numerele câștigătoare de duminică, 14 decembrie

Loto 6/49: 41, 23, 12, 48, 32, 43

Noroc: 2, 9, 8, 5, 4, 7, 5

Joker: 40, 25, 5, 28, 42 +18

Noroc Plus: 4, 8, 7, 9, 7, 4

Loto 5/40: 36, 39, 6, 19, 15, 33

Super Noroc: 9, 4, 9, 7, 5, 5