Report de peste 8,35 milioane de euro la Joker, categoria I, la tragerile de duminică

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Noi trageri loto sunt programate duminică, miza cea mai mare fiind la Joker, unde la categoria I este pus în joc un report de peste 8,35 milioane de euro. Sume importante se află şi la Loto 6/49, unde premiul de categoria I depăşeşte 1,18 milioane de euro, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, duminică vor avea loc trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Anunţul vine după ce, la extragerile de joi, au fost acordate peste 21.300 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,76 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, reportul ajunge la peste 6,01 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,18 milioane de euro. La jocul Noroc, se înregistrează un report cumulat de peste 4,53 milioane de lei, adică peste 891.000 de euro.

Cel mai mare report este la Joker, unde la categoria I suma depăşeşte 42,54 milioane de lei, respectiv peste 8,35 milioane de euro. La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 433.100 de lei, echivalentul a aproximativ 85.100 de euro.

Şi la Loto 5/40 sunt în joc sume consistente: la categoria I, reportul depăşeşte 1,08 milioane de lei, adică peste 213.200 de euro. La Super Noroc, premiul de categoria I ajunge la aproximativ 100.000 de lei.

Tragerile loto vor fi transmise în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

La extragerile de joi, la Joker, a fost câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 223.033,85 de lei, biletul norocos fiind jucat prin aplicaţia mobilă AmParcat.ro. Tot la Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig de 90.974,46 de lei, biletul fiind jucat la o agenţie din Jibou.