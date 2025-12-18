Ce se întâmplă cu ajutorul de șomaj după ce Bolojan a spus că trebuie tăiat. Florin Manole: "Nu se dă pentru cine a stat degeaba"

Florin Manole: “Ajutorul de şomaj primeşte astăzi doar cineva care a muncit". FOTO: Hepta

Ministrul Muncii, Florin Manole, îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu ajutorul de șomaj. El a precizat într-un interviu că acesta nu trebuie scăzute și a spus că șomajul nu trebuie considerat un ajutor dat pentru oameni care nu vor să muncească.

În acest mod, Florin Manole a reacționat după ce premierul a spus că ajutorul de șomaj ar trebui scăzut, pentru a nu mai fi încurajată nemunca.

“Ajutorul de şomaj primeşte astăzi doar cineva care a muncit, nu cineva care a stat degeaba, pentru că ajutorul de şomaj se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp. Deci cine a lucrat şi a avut un salariu decent, un salariu mediu, să zicem, în această ţară, nu se va mulţumi să stea acasă pe 15, maxim 20% din venitul pe care l-a avut când lucra, pentru că are un anumit standard de viaţă, are nişte cheltuieli şi nu le poţi susţine cu cele câteva sute de lei care reprezintă ajutorul de şomaj. Aşadar, nu, nu cred că ajutorul de şomaj se dă pentru oameni care nu vor să muncească, se dă pentru oameni care au muncit şi se dă din contribuţia lor de pe urma muncii lor. Asta nu este o părere, este un fapt, aşa este legea”, a spus ministrul Muncii, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Ce a spus premierul Ilie Bolojan despre ajutorul de șomaj

De asemenea, Florin Manole a mai precizat că PSD a propus deja facilităţi pentru companiile care angajează şomeri, pentru companiile care angajează tineri care debutează în câmpul muncii.

Ministrul Muncii a reacționat după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că trebuie reduse ajutoarele de şomaj, pentru că îi încurajează pe șomeri să nu se angajeze. El a mai spus că în sectorul public sunt foarte multe zone unde personalul este supradimensionat.

”Noi avem un deficit de forţă, de muncă în aproape toate domeniile în societate şi atunci înseamnă că trebuie să descurajăm nemunca şi trebuie să premiem munca. Asta înseamnă să venim cu o legislaţie de genul acesta, fără echivoc, pentru că, într-o ţară în care practice, în orice mare oraş din România, nu ai cu cine lucra, este un deficit de forţă, de muncă, la 30-40 de kilometri de unde poţi să faci naveta în condiţii decente, nu e normal să ai ajutoare de şomaj care se întind pe şase luni sau pe un an de zile. Nu e normal aşa ceva. Aici trebuie să lucrăm la reducerea ajutoarelor de şomaj, la reducerea şi eliminarea oricăror forme de a fugi de munca reală din economie”, a declarat premierul Ilie Bolojan, în emisiunea Apropo TV.

Într-un alt context, premierul Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare trebuie ridicată „peste tot”. Prim-ministrului a explicat că România nu mai poate susține financiar pensionari la vârste de 48-50 de ani, iar acest prag trebuie gândit în funcție de condițiile de muncă.

„Una este să lucrezi într-un birou şi poţi să stai liniştit până la 65 de ani şi alta este să fii în operativ, să fii, de exemplu, în stradă la Jandarmerie, să trebuiască să porţi sistemul de protecţie pe tine şi să te confrunţi cu manifestanţii, unii mai paşnici, alţii mai agresivi”, a spus Bolojan.