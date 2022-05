Un bărbat oprit în trafic s-a luptat cu doi polițiști și i-a târât cu mașina, în Tennessee

Imaginile surprinse de camera de bord a unuia dintre polițiști arată cum suspectul, un bărbat de culoare pe nume Roy Nicholson, de 26 de ani, a fost tras pe dreapta în timp ce rula pe autostrada I-65, în apropierea orașului Franklin din statul american Tennessee.

În timp ce polițistul încerca să-l aresteze, Nicholson a reușit să se desprindă și a luat-o la fugă spre mașina sa.

Ofițerul a rămas în contact fizic cu suspectul, care face eforturi disperate să scape din strânsoarea omului legii.

În imagini se vede cum în ajutorul primului polițist vine un alt ofițer.

În pofida raportului de forțe net superior poliției, bărbatul suspect reușește să intre în mașină și să demareze.

Cei doi ofițeri agățați de vehicul sunt târâți pe o distanță de câțiva metri și, în cele din urmă, cad pe asfaltul drumului.

Ei au suferit răni ușoare.

The two officers were not seriously injured. https://t.co/wdaM2QHYi0 pic.twitter.com/16vWHSwmVJ