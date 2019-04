Un bărbat din Brăila a scris ceva pe Facebook. La câteva zile, cineva i-a bătut la ușă

Pixabay

Caz incredibil în Brăila! Un bărbat a înjurat pe cineva pe Facebook, iar la câteva zile s-a trezit că cineva îi bate la ușă.

Era poștașul care îi adusese o amendă de la poliție. Oamenii legii i-au trimis procesul verbal de contravenție prin poștă, iar bărbatul a cerut anularea lui în instanță. Judecătorii au respins cererea bărbatului astfel că acesta trebuie să plătească 1.000 de lei pentru cele scrise pe profilul lui de Facebook.

În hotărârea Tribunalului s-au aratat următoarele: „Prin procesul-verbal ________ nr. xxxxxxx din data de 19.06.2018 petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, reținându-se că în data de 24.05.2018, a proferat injurii și expresii jignitoare la adresa unor persoane pe contul personal de pe rețeaua electronică de socializare Facebook, fiind de natură să lezeze demnitatea și onoarea celor în cauză. Fapta a fost încadrată ca reprezentând contravenție potrivit art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, fiind sancționată potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din același act normativ!”, se arată în decizia instanței.

Împotriva acestei sentințe bărbatul a declarat apel. În motivare a arătat: „Instanța a apreciat că plângerea contravențională este neîntemeiată, motivând că nu s-ar fi reușit răsturnarea prezumției de legalitate de care se bucură actul constatator și că, de asemenea, sancțiunea aplicată este proporțională cu gravitatea faptei. Nu poate fi de acord cu o astfel de motivare, câtă vreme deși actul constatator se bucură de o prezumție relativă de legalitate și temeinicie, acesta trebuie dovedit nu doar prin simpla «fixare » in scripte a faptei de care s-ar face vinovat, ci și dovedirea efectivă a acesteia cu mijloace de probă (martor, înregistrări audio-video, recunoaștere a faptei etc). Or, aceste mijloace de probă au l ipsit, astfel încât consideră că fapta care s-a reținut în sarcina sa este nedovedită. De asemenea, un profil de facebook nu este un act de identitate, informațiile cuprinse în acesta având un grad mare de relativitate, astfel încât simpla indicare a unui cont de facebook deschis pe numele apelantului nu poate însemna că tot acesta a fost cel ce a postat. În susținerea procesului verbal nu s-a făcut nici măcar o simplă constatare științifică, informatică, și care ar fi putut într-adevar stabili dacă apelantul a fost cel care a postat sau nu”.

Examinînd sentința atacată – potrivit art. 476 și următoarele C.pr.civ. Tribunalul apreciază că apelul nu este fondat pentru următoarele considerente: „Instanța de fond a pronunțat o sentință temeinică și legală, în baza analizei probatoriului administrat în cauză. Faptele reținute în actul de constatare rezultă din înscrisurile depuse la dosarul de fond de agentul constatator. Se mai reține că dovada contrară, în ceea ce privește autorul postărilor, revenea apelantului deoarece postarea pe un cont de facebook naște prezumția simplă că aparține persoanei pe numele căruia este deschis contul, prezumție care poate fi combătută prin probe contrarii de aceasta. Față de cele arătate în temeiul art. 480 C.pr.civ., apelul va fi respins ca nefondat”. Hotărârea Tribunalului Brăila este definitivă, scrie aradon.ro.