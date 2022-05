Un șofer român de TIR, poveste impresionantă. Cum a reușit să ajungă de la mărimea XXXXXL la mărimea M

Vlad Tudose a slăbit de la 184 de kilograme la 88 de kilograme și știe foarte bine cum a ajuns în situația care îi punea în pericol viața. Deși pare de necrezut, înainte să părăsească România pentru Anglia avea o viață activă și făcea mult sport.

Totul s-a schimbat când Vlad s-a mutat la Coventry, și a dat de gustul fast-food-ulului consumat, evident, în fața televizorului. Într-o zi obișnuită, Vlad consuma aproximativ 10.000 de calorii. La micul dejun servea două cafele, trei croissante cu umplutură de ciocolată, la gustări mânca ciocolată, băuturi carbogazoase și energizante, prânzul în general nu-l servea deloc, iar la cină mânca burgeri de pui, chipsuri, cheeseburger, chipsuri cheesy, 12 aripioare de pui, trei băuturi gazoase și înghețată.

„Obișnuiam să am o gamă largă de pofte. Aș fi mâncat orice fel de fast-food. Burgeri, chipsuri, pizza, orice aș fi putut mânca. Luam cel puțin o mâncare la pachet pe zi, dar erau trei articole diferite și un desert și o băutură mare. Apoi mâncam multă ciocolată și beam multe băuturi carbogazoase. Am continuat să mă îngraș”, povestește Vlad, potrivit stiridiaspora.ro.

Depresia a fost un factor decisiv pentru pofta lui de mâncare. După ce a fost părăsit de iubită, a suferit mult.

„Comandam mâncare la pachet de trei ori pe zi. Închideam telefonul și puneam șase filme la rând sau mă uitam la câteva seriale. M-am despărțit de prietena mea pentru că nu mai suporta. Nici măcar nu mă puteam uita la mine. Nici măcar nu aveam o oglindă, așa că nu știam cât de rău arăt.

Am purtat pantaloni elastici, așa că habar n-aveam cât sunt de mare. Nu îmi dădeam seama cât de rău devin lucrurile. Dar prietena mea nu m-a părăsit din cauza greutății mele, a plecat din cauza felului în care am devenit și cât de puțin îmi păsa de mine. Acesta a fost un punct rău pentru mine”, mai povestește Vlad.

Ajunsese la o talie de 122 de centimetri și bluze XXXXXL, dar într-o zi și-a dat seama că trebuie să se schimbe ceva. A încercat diverse diete, dar punea și mai multe kilograme. Când a ajuns la 184 de kilograme, nu mai putea să urce nici scările pe picioarele lui. Nici medicii de pe ambulanță nu puteau să-l care cu targa, atunci când a avut o problemă medicală.

„A fost cu adevărat sfâșietor. Mă simțeam de parcă trăiesc într-un coșmar în fiecare zi. Nu puteam să fac lucruri pe care le puteau face alții, nici măcar nu am putut să urc scările. Am avut probleme cu genunchii și eram la primul etaj și când a trebuit să chem o ambulanță, eram prea greu pentru ca paramedicii să mă poarte. A trebuit să cobor scările până la ambulanță. Eram atât de jenat și mă luptam cu depresia și anxietatea”, și-a amintit Vlad.

Totul s-a schimbat în luna iunie anul trecut, când a văzut o reclamă cu echipa locală de fotbal MAN v FAT. A decis să încerce și după ce s-a alăturat celor din echipă a slăbit până la o greutate de 90 de kilograme, despre care spune că i-a dat impuls: „Mă simt mândru de mine acum”.

„A fost și continuă să fie un angajament masiv în viața mea, dar știam că este ceva ce trebuie să fac. Mi-am promis că nu voi mai avea niciodată 190 de kilograme. Eram supărat pe mine și trebuia să fac o schimbare permanentă”, a spus Vlad.

Vlad și-a rezervat zilele de marți libere pentru a putea juca cu echipa sa. Meciurile încep cu o cântărire și pentru fiecare membru al echipei care a slăbit ceva, se adaugă 0,5 goluri la scorul final. De asemenea, a început să mănânce mai sănătos și a renunțat la mâncarea nesănătoasă pentru salate și carne la grătar, reducându-și aportul zilnic de calorii de la 10.000 la 2.100.

„A doua zi, am aruncat toată mâncarea nesănătoasă din casa mea. Am început să am două-trei mese pe zi, pește și legume la grătar. A fi cu un grup de oameni care au fost atât de susținători în echipa de fotbal a fost incredibil. Eram atât de des pe punctul de a ceda, dar începeam să mă gândesc la echipă și nu voiam să-i dezamăgesc. De câte ori aveam momente de slăbiciune în care voiam să comand o mâncare la pachet, mă gândeam la echipă. Îmi spuneam: Dacă nu pot să o fac pentru mine, o voi face pentru ei”, mărturisește el.

Dieta de acum are 2.100 de calorii

Mic dejun: trei ouă omletă pe pâine prăjită și avocado și fructe

Gustare: ciocolată neagră și prăjituri de orez

Prânz: pui la grătar, orez și salată

Cina: carne de vită la grătar și o salată mare.