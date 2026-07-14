Inspectorii R.A.R anunţă că se deplasează ei la sediul fermierilor pentru a efectua ITP-ul maşinilor agricole. Cum pot fi chemaţi

Inspectorii R.A.R anunţă că se deplasează ei la sediul fermierilor pentru a efectua ITP-ul maşinilor agricole. Sursa foto: RAR

Registrul Auto Român a transmis că, şi în acest an, continuă campania “Venim noi la voi”, în care inspectorii R.A.R se deplasează ei la sediul fermierilor şi agricultorilor pentru a efectua verificările obligatorii ale tractoarelor şi ale altor maşini agricole. "Vă reamintim că, dacă circulă și pe drumurile publice, aceste mașini au nevoie de CIV și inspecție tehnică periodică valabilă", a precizat instituţia.

R.A.R a pus la punct o procedură pe care proprietarii unor astfel de maşini trebuie s-o urmeze, pentru a beneficia de laboratoarele mobile cu care inspectorii care fac ITP-ul.

"Prin campania “Venim noi la voi!”, pe care am început-o în urmă cu 5 ani în sprijinul fermierilor și agricultorilor, am desfășurat mii de activități în teren pentru eliberarea CIV sau efectuarea ITP la tractoarele agricole și mașinile autopropulsate pentru lucrări.

Începute ca un proiect-pilot, aceste deplasări în teren ale colegilor noștri din reprezentanțe ne-au ajutat să conștientizăm cât de important este timpul pentru un deținător de utilaje agricole, mai ales în perioadele de vârf ale sezonului agricol. Astfel, vehiculele nu mai trebuie transportate la reprezentanțele RAR sau la stații ITP.

Vă reamintim că, dacă circulă și pe drumurile publice, aceste mașini au nevoie de CIV și inspecție tehnică periodică valabilă. Din acest motiv, RAR a pus la punct o procedură prin care specialiștii noștri se deplasează în teren, la solicitarea scrisă a reprezentanților fermierilor sau ai unei autorități locale, pentru efectuarea verificărilor necesare", a comunicat Registrul Auto Român.

Cum pot fi chemaţi inspectorii R.A.R

"Prin urmare, puteți solicita deplasarea echipajelor RAR în locul în care vă desfășurați activitatea cu utilajele agricole pe care le dețineți, iar noi, ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATEA DIN FIECARE REPREZENTANȚĂ, ne vom organiza pentru a trimite autolaboratoarele în locul agreat de comun acord.

Datele de contact ale reprezentanțelor sunt disponibile aici: https://www.rarom.ro/?page_id=8760.

Recomandarea noastră este să solicitați sprijinul autorităților locale sau să desemnați un reprezentant care să formuleze solicitarea și să se ocupe de detaliile organizatorice, de exemplu: stabilirea locului de desfășurare astfel încât să nu fie afectată circulația pe drumul public, existența unei suprafețe betonate pentru efectuarea testului de frânare cu decelerometru sau asigurarea unui număr minim de 5 utilaje pentru deplasarea inginerilor RAR.

Inspecția tehnică periodică (ITP) și eliberarea cărții de identitate a vehiculului (CIV) pentru tractoare și utilaje agricole se poate face, la cerere, la domiciliul proprietarului sau în locul în care acestea sunt garate", au încheiat autorităţile.