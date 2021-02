Întâlnire de gradul ZERO între Diana Şoşoacă şi Claudiu Târziu în platoul Antena 3

Întâlnirea dintre cele două nume importante care au dus AUR la un scor electoral foarte bun a avut loc marţi seara în platoul Antena 3. Incinta găzduieşte mai multe emisiuni, iar Diana Şoşoacă tocmai părăsea zona unde fusese filmată emisiunea Subiectiv, cu Răzvan Dumitrescu.

De partea cealaltă, Claudiu Târziu era invitat la emisiunea Sinteza Zilei, moderată de Mihai Gâdea. În pauza publicitară, cei doi s-au întâlnit însă au ales să se ingore unul pe celălalt, după ce în ultimele zile şi-au adus acuzaţii grave atât în Parlament, cât şi la diverse posturi TV.

Întrebată de reporterul Mădălina Mihalache dacă între ei există vreo cale de împăcare, Diana Şoşoacă a spus că ea nu se ceartă cu nimeni şi îşi vede de treaba ei. Şoşoacă l-a acuzat pe Târziu că nu a salutat-o. "Un bărbat când intră într-un platou este primul care salută o doamnă. Haideţi să ne aducem aminte de manierele elegante şi nu-mi reproşaţi mie o obligaţie care incumbă unui bărbat", a spus Diana Şoşoacă, în timp ce părăsea studioul Antena 3.

"Eu merg înainte pentru poporul român, aşa cum am luptat şi am promis dintotdeauna. Nu mă gândesc la un alt partid, vreau doar să aduc doleanţele românilor în Parlamentul României şi dacă există parlamentari care iubesc românii, sunt sigură că vor veni alături de mine, în iniţiativele legislative şi vom reuşi cu toţii să aducem un plus de bine şi valoare poporului român", a mai spus Diana Şoşoacă.

În urmă cu câteva zile, Claudiu Târziu, co-președintele AUR, a declarat că s-a opus încă de la început venirii Dianei Șoșoacă în partid. El a mai declarat că dacă senatoarea va fi ”cinstită și național-creștină, nu USR-istă ca acum un an” drumurile lor se vor reîntâlni. La rândul ei, Şoşoacă a spus despre Târziu că ar fi misogin. Mai mult, spune despre acesta că şi-a trădat electoratul, iar ea va continua să-şi reprezinte ţara.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal