Premierul Viorica Dăncilă i-a acordat un interviu special Oanei Zamfir, din casa sa.

„Îmi plac oamenii, la mine acasă au venit foarte mulți oameni, nu vreau să fiu un om izolat, trebuie să reacționez, cine a vrut să vină,a fost bine primit.

Nu este exclus, având antecedente, nu am controlat prizele. Spun asta pentru că nu am avut timpul necesar. Eu sper ca măcar la primul-ministru să existe această siguranță.

Gânduri pentru 2019

Îmi îndrept gândurile bune către acest an, unul în care să conștientizăm că mulți trebuie să-și schimbe atitudinea și mult mai atașați față de România. Zboară la preluarea președinției, toți cei care cred în România, în români, în această responsabilitate, își vor schimba atitudinea. Putem să arătăm că România și românii nu sunt așa cum sunt zugrăviți de alții.

Mesaj pentru Iohannis

Anumite lucruri pe care le-a făcut președintele nu sunt bune pentru România. O să dau un exemplu, atâta timp cât nu am avut doi miniștri pe două domenii, a fost această tergiversare, nu a fost benefic pentru România. El trebuie să facă tot ce e mai bum pentru țara lui, a fost ales de români pentru a susține România, nu știu dacă aș semna această cerere de înaltă trădare, și eu am avut. Și știu cât de neplăcut a fost pentru mine și să le pot explica partenerilor strategici. Trebuie o analiză, ce este în interesul României, trebuie aplicat. Să ceri liderilor politici care fac anumite afirmații. Aceste lucruri ar trebui analizate și stopate, toate aceste decizii, care duc la prejudiciu de imagine nu trebuiesc trecute cu vederea.

Despre adversarul politic

Nu, m-aș raporta la Ludovic Orban. Ca să devii premier, partidul trebuie să câștige încrederea popilației. Nu m-am gândit la o persoană care să fie adversarul politic, Sunt cei dij opoziție, în campanie electorală. Mi-aș dori oameni cu mai multă deschidere și afecțoiune care să se implice în proiecte importante. Nu poți jigni. Președintele României trebuie să aibă altă abordare. Ca să fii adversar, trebuie o luptă. Eu nu am o luptă, lupta mea e să pun în practică programul guvernamental.

Despre amânarea numirii miniștrilor

În mod normal deodată înseamnă într-un timp foarte scurt. Pentru domnul președinte nu reprezintă aceeași măsură ca pentru majoritatea românilor. Am avut o discuție ca la 1 ianuarie să avem guvernul complet pentru a putea prelua președinția. Este greu de spus pentru că în momemtul când discuții cu cineva, aștepți un răspuns. Nu am un răspuns. Dacă trimite o motivare, trebuie să fie foarte bine argumnetată. Nu poți refuza un ministru pentru că nu-ți place ție. Nu trebuie să-i permitem președintelui să-și încalce atribuțile.

Despre scuze de la președinte

Klaus Iohannis nu și-a cerut scuze pentru jigniri. Mi-aș fi dorit. Eu am trecut peste și am mers mai departe. aceste lucruri spuse i-a pus o etichetă. Nu este normal ca președintele să catalogheze, să ceară de șapte ori demisia fără argumente. Nu știu dacă își face un model din Traian Băsescu, dar își face o imagine care va fi lipită de Klaus Iohannis.

2019, un an de investiții

Aș merge pe două segmente, intern, să pun în aplicare programul de guvernare. Trebuie să ne ținem promisiuile fîcute, dacă în 2018 a fost creșterea salariilor, pensilor, vom continua ți în 2019. în acest an, este să avem cât mai multe investiții, să începem o autostradă, fonduri europene, cât mai mulți investitori. Să fie un an al investițiilor. În 2018 nu s-au făcut în de ajuns, dar în mediu rural, multe localități au fost șantiere. Acuzați mereu că nu luăm fonduri europene. Am preluat în guvernarea în 2017, fără să avem acreditate autoritățile de management. 25%, gândiți-vă de la ce procent am plecat. Mai multe fonduri europene atrase în România. Ați pomenit de spitale, de ce nu vrem să facem acele spitale pe fonduri. Dar alocarea a fost de 150 milioane de euro pe toate cele trei spitale, studii de fezabilitate au costat 130 de milioane. Ne-au rămas 20 de milioane. Un spital costa 400 de milioane. Alternative: anul acesta depunem toate documente pentru studii, dacă avem investitori să facem prin parteneriat public privat.

Comarnic-Brașov

Eu cred în acest parteneriat ceea ce dă mai multă încredere. Sunt firme mari care și-au arătat interesul, pornind de la această lege, de la oportunități, de la încrederea în Guvern, vom face acest lucru. Viitorul ne va dovedi. Aș putea să dau un termen pentru Comarnic, dacă în ianuare desemnăm câștigătorul, în 2024, dar sper să fie mai repede.

CFR

Nu trebuie nu doar la autostrăzi, și la calea ferată și aeroporturi. Nu este un lucru mulțumitor, dar în 2019 avem în plan să avem cale ferată nu de 300, dar de 160 km pe oră, nu avem infrastructură. Încercăm să combinăm și noua infrastructură, dar și ce avem.

Pensii și salarii

Avem bani pentru pensii și salarii. Domnul Isărescu a spus că se prăbușește economia, nu s-a prăbușit. Nu cred în acest scenariu. Am luat aceste măsuri pentru că ne-am gîndit la cetățeni, să nu plătească o factură mai mari la gaz, aveau dobânzi mari, atunci când am luat aceste măsuri nu ne-am gândit la bugetul de stat. legat de unde vom plăti, în fiecare an PIB a crescut, vom avea creșteri în continuare, în momentul în care s-a creionat venitul de stat. Nu este o problemă, toate aceste lucruri pe care le-am propus, nu sunt dublate de o proiecție financiară. Am vorbit de investiție. E important pentru bugetul de stat. Trebuie să învățăm din greșeli, că încercăm să remediem, înseamnă ceva. (...) Anul acesta am dat ajutor de stat la 14 societăți economice, să susținem investițiile românești. S-au făcut investiții în mediul rural. Apă, canalizare, investiții în școli. (...) Resursele naturale sunt resursele României. Vrem să dăm legea apelor minerale, legea minelor. Înainte de a adopta această lege în Guvern, ne dorim să facem o analiză să eliminăm deficiențele.

Prețul benzinei

E un aspect pe care trebuie să-l privim cu atenție. Cred că trebuie să luăm fiecare domeniu și să eliminăm lucrurile nefirești. Au fost multe lucruri care efectiv nu sunt normale în România. Pe fiecare domeniu vom căuta să reglementăm aceste situații.

Ce-i lipsește lui Iohannis

Impartialitatea, trebuie să fie un președinte mediator, acest lucru era primul pe care și-l doreau românii, să vadă interesul național mai presus de cel electoral, un președinte care să știe să cedeze, un președinte care să susțină România, să încerce să reglementeze în România. Ar trebui să vadă modelul la alți președinți. Ar fi un lucru nefiresc (sa preia președinția Consiliului UE), e deținută de premier și de Guvern, tot ce înseamnă legislație, a conduce consiliile le conduc miniștri, și premierul conduce președinția, pe data de 15 ianuarie va vorbi în plenul parlamentului de la Strasbourg. Partenerii noștri nu vor înțelege nimic. La noi e o situație atipică care nu e benefică. Nu intru în competiții electorale, nu am o miză. România trebuie să fie mult mai respectată. Înțeleg că vrea să meargă la Consiliul european, dar ar trebui să lase Guvernul să ducă președinția Consiliului. Va trebui să iau niște măsuri, ceea ce nu va fi plăcut pentru noi ca țară. Dacă ne cere mandat și dacă se iese din acest mandat. Dacă merge la Consiliul European, acolo se leagă de anumite teme. Ne putem da seama de anumite majorități, de anumite teme, permite să ne facem o imagine asupra căruia trebuie să acționăm. În rest trebuie să fiu realistă. Nu va renunța la președinția Consiliului European. Nu avem decât trei președinți: României, Lituaniei și Franței.

Foloase de pe urma președinției Consiliului UE

O parte, temele avute pe plan european, sunt sectorial se pot face progrese. Politica de coeziune, politica agricolă comună, cum merg negocierile, lucrurile pe care le-am susținut ca țară sunt transpuse, am avut multe deplasări în multe state, am discutat cu mulți miniștri, ce avem noi ca puncte de șară să fie susținute și de alte țări, astfel încât să fie transpuns, avem egalitatea de gen, strategia Dunării, să încurajăm turismul, să fie un fluviu navigabil. Este o bună ocazie de a schimba imaginea României și a românilor. Brexitul pe două paliere: la nivel european, relațiile pe care le avem cu Marea Britanie și parteneriatul cu Marea Britanie. Am avut un act normativ, astfel încât românii de acolo să nu aibă de suferit. Prioritatea este să-i protejăm. Știu că va fi un efort mare din partea Guvernuluo, vom merge cu programul de guvernare în paralel cu dosarele europene. În nicio țară nu este normal să prezidăm, să ne ocupăm doar de doasarele de acolo.

Faptul că susții țara și interesul țării și vrei ca țara ta să fie tratată în mod demn, toate țările vor. Nimeni nu mi-a spus acest lucru, mulți mi-a spus că am avut un discurs anti-european. Acest lucru nu m-a împiedicat să-mi susțin țara.

Amnistie și grațiere

Au existat discuții legate de acest aspect, dacă dau amnistia și grațierea, mai mulți ambasadori, multe lucrurile din care le spuneau erau dezinformări. Că dăm pentru anumiți oameni. Dai o lege pentru că așa crezi că este normal. Au zis că pe 19 decembrie vreau să dau. Le-am zis că nu am un proiect. Am încredere în toți miniștri mei, dar un act nu-l stabilește premierul, citesc acel act normativ ca să-mi fac o imagine. Foarte mulți vedeau deja un act normativ, că scapă violatorii, nu o să permit așa ceva. Nu am discutat cu ministrul Justiției despre acest act normativ.