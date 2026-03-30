Inundații în Moldova. O persoană a fost salvată după o viitură pe râul Putna. Drumuri luate de ape, zeci de oameni evacuați

Colaj foto: Apele Române și ISU Vrancea / Facebook

Este Cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri din Moldova, iar Apele Române au intervenit cu „diguri mobile și mii de saci de nisip pentru protejarea localității Mircești”, după ce cota de inundație a râului Putna a fost depășită cu aproximativ 40 de centimetri. Circulația pe un drum din județul Vrancea a fost și ea îngreunată din cauza unei alunecări de teren.

„Vârful maxim al viituri formate pe râul Putna, la Mircești, este în plină desfășurare până astăzi la ora 12.00, cota de inundație fiind depășită cu circa 40 de cm. În prezent, râul Putna se află sub avertizare hidrologică Cod portocaliu, existând în continuare risc de producere a unor revărsări.

În cursul nopții, au fost instalate panouri mobile pe o lungime de 500 de metri liniari din aluminiu și un dig iepuresc format din 2000 de saci pentru protejarea localității Mirceștii Vechi de pe râul Putna. Pentru diminuarea efectelor și protejarea comunității, echipele Apelor Române de la Administrația Bazinală de Apă Siret-Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea intervin în teren cu forțe și mijloace specifice: o autobasculantă, un trailer, un buldoexcavator, precum și personal muncitor din cadrul formațiilor Putna–Vidra, Milcov–Odobești și Diguri–Nănești”, a transmis Administrația Națională „Apele Române”.

O persoană care a rămas izolată în uma unei viituri pe râul Putna, în zona comunei Garoafa, judeţul Vrancea, a fost salvată de pompieri cu o barcă pneumatică. Începând de duminică noapte, există un „risc iminent” de producere a unor inundaţii în localităţile Bilieşti şi Mirceştii Vechi, fiind emis şi un mesaj RO-Alert, potriivit ISU Vrancea.

De asemenea, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale şi două motopompe, în municipiul Focşani, pentru evacuarea apei acumulată pe carosabil, pe DN2 E85 – Calea Moldovei. Duminică, serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare au evacuat apa acumulată în curţile a două gospodării din comuna Spulber.

Totodată, pe DJ 205D, în comuna Vrâncioaia, şi pe DN 2D, în satul Lepşa, comuna Tulnici, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, în cooperare cu administratorii sectoarelor de drum, au acţionat pentru îndepărtarea unor pietre căzute pe carosabil, care puteau pune în pericol traficul rutier.

Peste 200 de cadre cu 65 de mijloace tehnice din cadrul ISU Vrancea, IPJ Vrancea şi IJJ Vrancea au fost mobilizate, în noaptea de duminică spre luni, iar 50 de militari din cadrul Garnizoanei Focşani, cu mijloace tehnice specifice, sunt pregătiţi să intervină în sprijinul forţelor de intervenţie aflate în teren.

„În această dimineață, s-a suplimentat cu 200 de metri liniari aduși de la ABA Prut-Bârlad pentru consolidarea și prelungirea liniilor de apărare provizorii, care vor fi instalați dacă situația o va impune. La acest moment, nu sunt înregistrate locuințe afectate. Persoanele evacuate (20 de persoane autoevacuate la rude) în cursul nopții au fost evacuate preventiv, ca măsură de siguranță”, mai transmit oficialii.

Râul Putna nu este singurul afectat.

„Viitura formată pe râul Siret a fost tranzitată în condiții de siguranță și atenuată prin acumulările aparținând Hidroelectrica: Călimănești și Movileni, preluând viitura formată pe râul Trotuș (care avea un debit de 700 mc/s)”, mai spun Apele Române.

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a anunțat că, pe DJ 205 D, în zona satului Prahuda, comuna Paltin, circulația rutieră se desfășoară pe o singură bandă, ca urmare a unei alunecări de teren care a afectat partea carosabilă.

„Polițiștii rutieri sunt prezenți la fața locului și acționează pentru dirijarea traficului. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor”, a transmis IPJ Vrancea.