Ioana Condea a murit. Mesajul sfâșietor al mamei sale după ce a aflat crunta veste: Nu pot să trăiesc fără ea!

Ioana Condea a murit Graţiela Condea, mama Ioanei, tânăra care a fost băgată în comă de un proxenet român, într-un motel din Koln, face primele declaraţii de la aflarea veştii că fata ei s-a stins pe un pat de spital. Femeia nu-l acuză doar pe bărbatul care i-a bătut fata, ci şi pe poliţiştii care ar fi râs de ea când le-a cerut ajutorul, scrie Adevărul.

Ioana Condea a murit ”Am aflat ieri dimineaţă (miercuri 23 ianuarie n.r.), când m-a sunat fata cu care am ţinut legătura în tot acest timp. Nu mai am cuvinte, nu pot să trăiesc fără ea, dar ne gândim la copilul ei, că ne-a lăsat ceva în urmă. Pentru el trebuie să mergem înainte. Din ce am înţeles, pe data de 13 a murit şi ieri am fost anunţaţi. Pe fata din Germania au anunţat-o cei de la Criminalistică. Niciodată nu m-am gândit că nu va mai veni acasă”, spune mama fetei.