Iohannis: "Nu trebuie exagerat cu închiderea şcolilor, nu e nevoie să amânăm alegerile. Recomand să purtaţi mască tot timpul"

De asemenea, şeful statului a anunţat că echipa sa lucrează la o metodologie nouă, mai detaliată, pentru a încerca să ieşim din această situaţie, având în vedere că şi azi România a înregistrat peste 3.000 de cazuri noi de COVID.

În ce priveşte posibilitatea închiderii şcolilor, Klaus Iohannis a spus că nu trebuie exagerat, copiii fiind în siguranţă acolo. Cât despre alegeri, "nu a rezultat ideea amânării lor".

"Am facut o vizita la INSP, despre care se vorbeste mult in ultima vreme si am vrut sa am o discutie directa cu expertii are se ocupa de acest domeniu.

Am gast o institutie cu oameni foarte dedicati care se straduiesc sa faca fata unei situatii foarte complicate de pandamie. Mi-au prezentat institutul, domeniile de care se ocupa si am discutat si despre mersul pandemiei de la noi.

Klaus Iohannis: Suntem într-o situaţie de sănătate publică deosebit de gravă

Ei se preocupa de resursa umana, de dotarea cu aparatura specifica, rezultale lor au un impact in politica statului, in zona sanatatii publice care ne priveste pe fiecare in parte", a spus preşedintele Klaus Iohannis, vineri, după vizita pe care a făcut-o la Instititul Naţional de Sănătate Publică (INSP).

"Despre pandemie am discutat destul demult, m-am bucurat sa constat ca abordarea noastra e cam la fel, nu trebuie sa inducem panica, dar trebui sa stim ca suntem intr-o situatie de sanatate publica deosebit de grava si daca vrem sa avem o viata apropiata de normalitate trebuie sa respectam cateva norme foarte cunoscute: masca, pastrarea distantei, igiena mainilor, evitarea aglimerarilor.

Iohannis: Echipa mea va lucra la o metodologie nouă

Am convenit in discutia cu reprezentantii institutului, cu ministrul Sanatatii Nelu Tataru si cu echipa mea sa se lucreze la o metodologie care permite luarea unor decizii mai rapide, mai eficiente si corelate cu situatia din fiecare localitate si judet.

Astfel vom putea sa fim mai eficienti, sa luam mai repede masurile care se impun, ca sa evitam restrictii prea dure", a explicat preşedintele.

Klaus Iohannis: Recomand să purtaţi mască tot timpul

"Eu recomand sa purtati masca tot timpul cand iesiti din casa, in spatiul public, indiferent ca e interior sau exterior, e bine sa purtam masca.

Iohannis: Nu trebuie exagerat cu închiderea şcolilor, nu e nevoie să amânăm alegerile

Nu intentionez sa revenim la starea de urgenta, exista masuri mai putin dure cu efecte poate chiar mai bune.

Iohannis: Nu intenţionez să revenim la starea de urgenţă

Cea mai bun preventie este masca, distanta, igiena, nu e nevoie sa inchidem toata tara, ca sa purtam masca, nu e nevoie de starea de urgenta, deci in aceasta etapa nu intentionez sa introduc starea de urgenta.

Sunt de parere ca evenimentele la care se aduna multa lume vor trebui restrictionate.

Analizam marirea numarului de paturi la ATI.

Klaus Iohannis: Copiii sunt în siguranţă la şcoală

Nu trebuie exagerat cu inchiderea scolilor, copiii sunt in siguranta in scoli, sa nu exageram cu aceste situatii. Copiii trebuie sa mearga la scoala sa invete, parintii trebuie sa-i trimita la scoala, ca sa mearga si ei sa lucreze.

Iohannis: Nu e nevoie să amânăm alegerile

Din discuţia de azi nu a rezultat nevoia amânării alegerilor", a mai anunţat şeful statului, referindu-se la alegerile parlamentare din 6 decembrie.