Ion Țiriac, anunț-șoc la 80 de ani: "Nu mai am niciun ban!"

Omul de afaceri Ion Țiriac a făcut un anunț-surpriză miercuri seara în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia. Țiriac a declarat că și-a donat întreaga avere fundației care-i poartă numele.

"Eu am o singură problemă. N-am uitat de unde am plecat. Și n-am uitat că la 16 ani lucram la Steagul Roșu. Și n-am uitat să stau cu picioarele pe pământ. Știam cât costă o pâine, 2 lei, și câtă pâine puteam să mănânc în pauza de 10. Mai mult decât atât, eu am donat toți banii Fundației. Nu mai am bani. Trăiesc bine, extraordinar”, a spus Ion Țiriac în dialogul cu Ovidiu Ioanițoaia.

În topul Forbes International, Țiriac era singurul român prezent, cu o avere estimată la 1.2 miliarde de dolari.