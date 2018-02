Ipoteză năucitoare: Dosarul Microsoft a fost mușamalizat pentru a scăpa Kovesi și Macovei

Prescrierea infracțiunilor din Dosarul Microsoft nu este legală și are drept scop protejarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și a fostului ministru al Justiției Monica Macovei, afirmă EVZ.

Securizarea prescripției pentru aceste achiziții este făcută în perspectiva unei posibile schimbări din funcție a Laurei Codruța Kovesi.

De exemplu, Ministerul Justiției, sub semnătura Monicăi Macovei, a cumpărat de trei ori mai multe licențe decât numărul de calculatoare pe care le avea în toate instituțiile din subordine.

”Achizițiile se făceau pentru Parchetul General. Suntem aproape să obținem documentele care privesc achizițiile pentru Ministerul Justiției, de către Monica Macovei. Din informațiile pe care le am, s-au cumpărat de câteva ori mai multe licențe decât era nevoie. Deocamdată nu am probe în acest sens. Am doar această informație. Noi am publicat anul trecut documentele iscălite de Laura Codruța Kovesi” a spus la ”100 de minute” Mirel Curea, redactor-șef adjunct al EVZ.