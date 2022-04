ÎPS Teodosie, mesaj către români în Vinerea Mare: "Fără Dumnezeu suntem orfani, fără Înviere nu avem lumină"

În Vinerea Mare, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a transmis un mesaj credincioşilor, în exclusivitate la Antena 3.

ÎPS Teodosie: "Fără Dumnezeu suntem orfani, fără Înviere nu avem lumină"

"Este o zi de jertfă. Este ziua Prohodului Domnului, de aceea noi avem această icoană purtată în procesiune, cu punerea în mormânt a Domnului. Vom intra în biserică şi toţi creştinii vor trece prin mormântul Domnului, pe sub această icoană, Sfântul Epitaf, cu punerea în mormânt a Domnului.

Am vorbit de pace. Cu acest salut i-a întâmpinat Mântuitorul pe ucenici. "Pace vouă, îndrăzniţi. Eu am biruit lumea, am biruit iadul. Şi bucuraţi-vă şi nu vă temeţi". Acestea sunt cuvintele Mântuitorului. Când suntem cu Dumnezeu, suntem în siguranţă. Nimic nu ne poate birui, că Dumnezeu nu este biruit de nimeni şi de nimic.

Arhiepiscopul Tomisului: "Dumnezeu este cel ce împlineşte viaţa noastră"

Fără Dumnezeu suntem orfani, fără Înviere nu avem lumină. Ca să ajungem la Înviere a fost nevoie de patimi, de răstignire, de moarte şi de îngropare. Toate acestea însă erau cele care prevesteau biruinţa. Hristos a suportat acestea din dragoste pentru noi, ca să ne răscumpere de robia păcatului şi a morţii. Pentru toate generaţiile a suportat de la strămoşi, până la sfârşitul veacurilor. Iată, şi noi suntem beneficiari acum, să ne îmbrăţişeze Hristos cu puterea Sa, de pe cruce şi din mormânt să răsară iertarea. Vă rog să trăiţi cu toţii, cei ce sunteţi cu noi", a transmis ÎPS Teodosie, în exclusivitate la Antena 3.

Programul lui ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în Sâmbăta Mare

- de la ora 8.30, va oficia Sfânta Liturghie la capela „Sf. Mucenic Varvar Tâlharul” a Secţiei exterioare Valul lui Traian din cadrul Penitenciarului Constanţa-Poarta Albă și va sfinți pasca ce va fi oferită în ziua Învierii;

- seara, va aduce Sfânta Lumină din largul Mării Negre pe care o va purta în procesiune din Portul Tomis până la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, unde va fi oferită credincioșilor la ora 23.45, iar de la ora 24.00, va oficia Canonul Învierii, urmat de săvârșirea Sfintei Liturghii.

Duminică, 24 aprilie, în prima zi de Paști, începând cu ora 12.00, la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, IPS Teodosie va oficia slujba Vecerniei, cunoscută sub numele de „a doua Înviere”, în timpul căreia Sfânta Evanghelie va fi citită în 12 limbi de circulație internațională, simbolizare a universalității creștinismului.