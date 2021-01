IPS Teodosie nu se vaccinează ”deocamdată”  fiindcă are alergii: ”Cel mai mult vindecă rugăciunea, mai mult decât vaccinul”

ÎPS îşi arată susţinerea faţă de iniţiativa Patriarhului Daniel care a anunțat că Biserica Ortodoxă Română va difuza materiale informative despre vaccinare în eparhii, printr-o broșură intitulată “Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură.”

După ce luni de zile s-a declarat sceptic în privinţa existenţei virusului SARS-Cov-2, ignorând măsurile şi restricţiile pentru răspăndirea infectării cu Covid-19, arhiepiscopul Teodosie al Tomisului invocă lipsa de informare din partea autorităţilor.

Noua poziţie, mai îngăduitoare faţă de vaccinare, vine după ce, chiar de Bobotează, sublinia că tinerii care recuperaseră crucile au făcut vaccinul anti-coronavirus înotând în mare, înotul fiind cel mai natural și sănătos vaccin.

”Cu privire la vaccinare, noi nu spunem nici da, nici nu. Cu adevărat este aici competența medicilor. Cum să spun eu că sunt competent în privința vaccinului? Orice extremism nu e de bun augur. Orice pacient ia de la medicul său o recomandare pentru un vaccin, pentru o boală. De aceea, iată, cum spune Sf Pavel, bine e și așa, și invers. De aceea, fiecare este liber să o facă - nu putem interzice, nici nu putem promova, fiindcă nu suntem specialiști. (...) Trebuie să facă fiecare după sfatul medicului și după conștiința sa”, spune IPS Teodosie.

”Cel mai mult vindecă rugăciunea, mai mult decât vaccinul”

”Zilele acestea am citit mai multe studii medicale, pentru că trebuie să dau un răspuns, dar un răspuns categoric nu pot să am, că nu are bimeni, niciun medic nu va spune că 100% va ajuta acest vaccin. (...) Noi transmitem un adevăr elevat absolut, pe când medicamentele sunt relative. Patriarhia ne-a dat o recomandare, și e normal să ne dea, că e o boală și noi ne implicăm în boală. Cel mai mult vindecă rugăciunea, mai mult decât vaccinul”, adaugă IPS Teodosie pentru Antena 3.