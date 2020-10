MAE: Noile condiţii impuse românilor la intrarea în Italia

„Vor fi exceptate de la izolarea pentru 14 zile persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

Nu prezintă simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2, nu au călătorit în ultimele 14 zile anterior momentului intrării în Italia în state sau teritorii aflate pe lista F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, Kuwait, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, Kosovo, Muntenegru, Columbia) și se încadrează într-una din următoarele situații:

- persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total) pentru motive de muncă, sănătate sau urgență absolută, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;

- persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;

- cetățenii și rezidenții unui stat membru UE sau ai statelor și teritoriilor indicate în lista A (San Marino, Sfântul Scaun), lista B (Austria, Bulgaria, Cipru, Danemarca-inclusiv Insulele Feroe și Groenlanda, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia-inclusiv insulele Azore și Madeira, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia-inclusiv insulele Svalbard și Jan Mayen, Elveția, Andorra, Principatul Monaco), lista C (Belgia, Franța-inclusiv Guadelupa, Martinica, Guyana, Réunion, Mayotte și cu excepția altor teritorii situate în afara continentului european, Olanda-cu excepția teritoriilor situate în afara continentului european, Republica Cehă, Spania-inclusiv teritoriile din continentul african, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord-inclusiv Insulele Canalului, Gibraltar, Insula Man și bazele britanice din insula Cipru și cu excepția teritoriilor din afara continentului european) și lista D (Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, România, Rwanda, Republica Coreea, Thailanda, Tunisia, Uruguay) care se deplasează în Italia din motive dovedite de muncă și care nu s-au aflat sau tranzitat în ultimele 14 zile anterior momentului intrării pe teritoriul Italiei în unul sau mai multe state și teritorii indicate în lista C;

- personalul sanitar care intră în Italia în scopul exercitării profesiilor sanitare, inclusiv în cazurile de exercitare temporară prevăzute de art. 13 din decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, modificat prin legea nr. 27/2020;

- lucrătorii transfrontalieri care intră și ies pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce apoi la propriul domiciliu, reședință sau locuință;

- personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care se întoarce în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maximum 120 de ore (5 zile);

- funcționarii și agenții, oricum ar fi ei denumiți, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenți diplomatici, personal tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, funcționari și angajați consulari, personal militar și forțe de poliție italiene sau străine, precum și pompieri în exercițiul funcțiunii;

- elevii și studenții care urmează cursuri într-un alt stat decât cel în care își au domiciliul, reședința sau locuința, și în care se întorc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână

Ministerul Afacerilor Interne subliniază că pentru toate celelalte categorii de persoane care călătoresc din România în Republica Italiană se aplică obligativitatea supravegherii medicale și autoizolării pentru o perioadă de 14 zile”, se arată pe siteul MAE.