Judecătorii de la ÎCCJ au votat pentru menținerea Secției Speciale

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și judecătorii celei mai mari curți de apel din țară au votat pentru menținerea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în urma consultării inițiate de ministrul Cătălin Predoiu.

De asemenea, Curtea de Apel București se opune intenției de desființare a Secției Speciale, au declarat surse judiciare. Ministrul Justiției, Cătălin Preodoiu, a trimis o scrisoare către toate parchetele și instanțele din țară prin care îi consultă pe magistrați pe patru teme importante, printre care și Secția de investigare a infracțiunilor din justiție.

Ministrul Justiției a întreabat:"Se impune desființarea acesteia prin abrogarea prevederilor legale prin care s-a înființat și revenirea la status quo ante? Se impune amendarea prevederilor legale prin care s-a înființat și în ce sens anume?"

Astăzi, în adunarea Curții de Apel București, judecătorii s-au pronunțat cu majoritate de voturi împotriva desființării Secției speciale.

De asemenea, Curtea de Apel Oradea și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea au votat pentru menținerea secției. Și nu sunt singurii. Mai mulți magistrați, printre care și cei de la Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului au transmis că nu sunt de acord cu demersurile ministrului Justiției, considerând că Predoiu încearcă să treacă peste CSM.

De altfel, Cătălin Predoiu a transmis că soarta Secției Speciale va fi decisă anul viitor în Parlament și că situația nu va fi tranșată prin ordonanță de guvern.

Guvernul și-a asumat o obligație, în cadrul negocierilor politice cu alte partide atunci când s-a obținut votul de învestitură, de a nu apela la ordonanțe de urgență în domeniul justiției și guvernul nu-și poate asuma o desființare peste noapte a Secției Speciale. După părerea mea, e nevoie de o dezbatere mai largă în cadrul sistemului judiciar și, dacă e posibil, de obținerea unui consens politic în Parlament.

Între timp, Secția Specială își continuă treaba. Foștii procurori DNA, Ciprian Man și Cristi Ardelean, au fost puși sub acuzare de procuroarea Adina Florea. Cei doi sunt acuzați de șantaj și abuz în serviciu. Mai exact, cei doi ar fi încercat să intimideze judecătorii de la Curtea de Apel Oradea, după ce în spațiul public au apărut înregistrări cu ei în timp ce discutau să facă dosare penale unor judecători ca să intre frica în ei.

Foștii procurori DNA instrumentat mai multe dosare de corupție unor judecători din Oradea, iar acum aceștia i-au reclamat la Secția Specială pentru presupuse abuzuri. În același dosar a fost pusă sub învinuire și judecătoarea Crina Muntean, fost președinte al Tribunalului Bihor. E acuzată de favorizarea făptuitorului, instigare la mărturie mincinoasă și instigare la abuz în serviciu. Printre cei hărțuiți de procurorii DNA Oradea se numără și chestorul Liviu Popa și judecătorul Oliviu Galea.

Mesaj Ovidiu Galea

"Azi s-a încheiat în sfârșit calvarul la care, pe nedrept am fost supus de un procuror nedemn de profesia asta și de acoliții lui. Înalta Curte a pronunțat achitarea mea. Vreau să știți că de azi încolo niciun om care are o funcție publică nu trebuie să se mai teamă că va păți ce am pățit eu. Azi, Curtea Supremă a hotărât că nu sunt vinovat de vreo faptă penală în legătură cu apartenența la masonerie.

Am suferit mult mai puțin după ce am descoperit că nu v-ați pierdut încrederea în mine.

Vă mulțumesc pentru încredere, sunteți cu toții oameni de onoare.

Faptele nu există. Aceasta a fost concluzia magistraților Curții Supreme în dosarul intentat de DNA Oradea. Magistratul și fostul șef al Poliției Bihor au fost trimiși în judecată pentru fals în declarații, pentru că nu și-au declarat apartenența la masonerie".