Academicianul Mircea Dumitru nu a colaborat cu Securitatea. Recursul CNSAS, respins definitiv

Publicat la 19:32 29 Mar 2026 Modificat la 19:32 29 Mar 2026

Academicianul Mircea Dumitru. sursa foto: Agerpres

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a tranșat definitiv litigiul dintre Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române și fost ministru al Educației. Instanța supremă a confirmat că reputatul profesor nu a fost colaborator al fostei poliții politice comuniste, punând capăt unei dispute juridice de durată.

Decizia instanței supreme: o victorie juridică totală

Prin hotărârea pronunțată pe 24 septembrie 2025 (Decizia nr. 4133, Dosar nr. 3511/2/2023), magistrații ÎCCJ au respins ca nefondat recursul declarat de CNSAS. Această decizie menține soluția pronunțată anterior de Curtea de Apel București în decembrie 2023, care îi dăduse deja câștig de cauză fostului ministru.

Mai mult, instanța a admis recursul incident formulat de Mircea Dumitru, consolidând argumentația juridică a soluției favorabile. Astfel, verdictul este definitiv și irevocabil, eliminând orice suspiciune planată asupra integrității academicianului.

O carieră de excelență. Între Academia Română și marile universități ale lumii

Dincolo de succesul în instanță, Mircea Dumitru rămâne una dintre cele mai proeminente figuri ale intelectualității românești contemporane. Statutul său în cadrul Academiei Române și performanțele academice internaționale îi definesc profilul profesional:

Vicepreședinte al Academiei Române: Ales membru corespondent în 2014 și membru titular în 2021, Mircea Dumitru ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al celui mai înalt for de consacrare științifică și culturală din România.

Recunoaștere internațională

Este membru al Academia Europaea și a obținut două doctorate în filosofie – unul la Universitatea din București și cel de-al doilea la prestigioasa Tulane University din New Orleans, SUA.

Leadership Academic

A servit două mandate consecutive ca Rector al Universității din București (2011–2019), perioadă în care a promovat standarde etice riguroase și internaționalizarea instituției.

Activitate ministerială

În perioada iulie 2016 – ianuarie 2017, a deținut portofoliul de Ministru al Educației și Cercetării, fiind recunoscut pentru încercările de reformare a sistemului doctoral și a integrității academice.

Specialist de renume în Logică

Este profesor universitar doctor la Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din București, fiind un specialist recunoscut internațional în logică filosofică, metafizică și filosofia limbajului.

Istoricul dosarului și poziția constantă a academicianului

Acțiunea CNSAS a vizat perioada în care Mircea Dumitru era student al Facultății de Istorie-Filosofie din București. Încă de la debutul procesului, academicianul a negat categoric orice formă de colaborare cu Securitatea, invocând documente oficiale emise chiar de instituția de verificare.

„Este vorba despre o decizie emisă de CNSAS în anul 2007, o decizie care spune foarte limpede despre mine că nu am fost agent sau colaborator al poliției politice comuniste”, declara academicianul, subliniind caracterul redundant și neîntemeiat al noilor demersuri.

În decembrie 2023, Curtea de Apel București a considerat acțiunea CNSAS ca fiind inadmisibilă, motivând că nu erau îndeplinite condițiile legale pentru reanalizarea calității acestuia. Prin decizia recentă, Înalta Curte a validat definitiv această interpretare, restabilind deplina onoare profesională a profesorului Mircea Dumitru.