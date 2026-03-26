Cazul care a revoltat România mai face un pas. Instanțaobligă procurorii să trimită dosarul în judecată

Foto: Getty Images

După 16 luni de blocaj inexplicabil, în care dosarul morții unuiadolescent a rămas practic înghețat, apare în sfârșit un termen-limită pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.

Andrei Marius Drăgan avea doar 16 ani când a murit, înnoaptea de 11 spre 12 noiembrie 2024, la Spitalul Județeande Urgență Târgu Jiu, în urma refuzului medicului de gardăde a interveni chirurgical, deși situația o impunea urgent.

După intervenția FACIAS, Judecătoria Târgu Jiu a decisacum că procurorii nu mai pot tergiversa ancheta și trebuiesă finalizeze dosarul până la 30 iunie 2026, după luni întregiîn care cercetările au bătut pasul pe loc. Cazul ridică întrebărigrave despre responsabilitate, indiferență și funcționareareală a sistemului medical și judiciar din România.

„Urmare a multiplelor sesizări formulate de Fundația pentruApărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului, Judecătoria Târgu Jiu a decis că procurorii trebuie săfinalizeze urmărirea penală și să trimită în judecatăpersoanele care se fac responsabile de moartea lui Andrei până cel târziu la data de 30 iunie 2026.

Decizia instanței vine după o lungă perioadă de blocajinstituțional în investigarea faptelor care au dus la decesul luiAndrei, survenit la Spitalul Județean de Urgență (SJU) TârguJiu.

Dosarul penal în care sunt anchetați vinovații de moartea luiAndrei se află, din noiembrie 2024, în aceiași fază, fără a fi finalizat nici la mai bine 16 luni de la începerea anchetei. Pe o perioadă semnificativă, cercetările au fost efectuateexclusiv in rem, iar în prezent acestea îl vizează în mod direct pe chirurgul Valentin Neagu, medic de gardă la SJU TârguJiu, care a refuzat efectuarea intervenției chirurgicale înnoaptea decesului, precum și pe medicul din cadrulserviciului de ambulanță, responsabil de gestionarea cazuluiîn etapa transferului între spitale.

FACIAS cere dreptate pentru Andrei și solicită procurorilorrespectarea strictă a termenului stabilit de instanță, precum șiurgentarea administrării tuturor probelor rămase, astfel încâtdosarul penal să fie soluționat fără alte întârzieri. Iar ceivinovați trebuie să fie trași la răspundere”, transmite FACIAS într-un comunicat de presă.