DNA suspectează că liderul PSD Radu Moldovan ar fi investit în Franța bani din contracte cu dedicație. E anchetat și un lider PNL

sursa foto: Facebook / Dinu Iancu Sălăjanu și Radu Moldovan

Direcţia Naţională Anticorupţie a intrat azi fără discriminare în PSD şi PNL. Procurorii au descins la 69 de adrese din Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București. Şi atenţie! S-au făcut percheziţii şi în Franţa. Operaţiunile au fost organizate în trei dosare penale distincte, care au doi numitori comuni: Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud, condus de un PSD-ist şi Consiliul Judeţean Sălaj, cârmuit de un PNL-ist. Cele două instituţii au încheiat contracte cu societăţi private şi, potrivit anchetatorilor, funcţionarii ar fi comis fapte de corupţie, devalizând bugetele autorităţilor publice.

„Au făcut percheziţiile de rigoare. Au luat documente, laptopul din birou”, a declarat Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița-Năsăud.

Radu Emil Moldovan şi Dinu Iancu Sălăjanu. Doi grei. Primul, un PSD-ist de 25 de ani, aflat la al patrulea mandat în fruntea CJ Bistriţa-Năsud.

Al doilea, intrat mai târziu în viaţa politică, nu mai are nevoie de vreo prezentare. Artist consacrat, Dinu Iancu Sălăjanu este preşedintele CJ Sălaj. Și este un lider important al PNL, acesta fiind membru în Biroul Executiv reprezentând Regiunea Nord-Vest.

Interpretul de muzică populară a fost prezent luni seara la sediul PNL alături de Ilie Bolojan, atunci când acesta a anunţat că nu demisionează la presiunile PSD. Astăzi, şi PSD şi PNL au intrat în sabia procurorilor DNA.

Procurorii au suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 până în prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Pe cei doi lideri PNL şi PSD i-au percheziţionat şi acasă. Iar, firmele suspectate că au derulat contracte cu miros de corupţie au fost şi ele verificate. Potrivit presei locale din Bistriţa, una dintre societăţile perchiziţionate este Frasinul SRL.

Patronată de milionarul bistriţean Traian Larionesei, firma este abonată la contracte cu statul. Pe locul întâi este judeţul Prahova, urmat de Bistriţa Năsud cu contracte în valoare de peste 620 de milioane de lei. Pe locul 3 este CJ Sălaj, cu achiziţii de peste 251 de milioane de lei.

Drumuri, poduri, reabilitări de clădiri. Toate sunt acum verificate de Direcţia Naţională Anticorupţie. În urma descinderilor, preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud a demisionat din fruntea PSD.

„Deocamdată nu ştiu nimic. Am avut o percheziţie acasă, am avut o percheziţie în birou şi cam atât”, mai spune Radu Moldovan.

Investigatorii DNA au anunţat că azi s-au făcut percheziţii şi în Franţa. Se suspectează că banii sifonaţi din contracte ar fi fost investiţi în imobiliare de către Moldovan în Franţa prin interpuşi. Mai mulţi funcţionari au ajuns la audieri la DNA Cluj.