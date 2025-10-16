Surse: Florentina Ioniță, managerul Spitalului Militar, ar fi semnat acte în locul ministrului Apărării. Procurorii DNA fac percheziții

Florentina Ioniță, managerul Spitalui Militar, ar fi semnat acte în locul ministrului Apărării. FOTO: Agerpres

Procurorii DNA fac joi percheziții la Spitalul Militar Central, dar şi la domiciliul șefei unităţii sanitare. Procurorii investighează mai multe fapte de corupţie, iar Florentina Ioniță este vizată de fapte de abuz, complicitate la abuz si uzurpare de calitati oficiale, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Prejudiciul ar fi estimat la 8,2 milioane de lei.

Procurorii DNA fac 19 percheziții într-un dosar în care se verifică fapte de abuz, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale.

Prejudiciul în acest dosar e estimat la 8,2 milioane de lei.

În anchetă e vizată Florentina Ionță, managerul Spitalului Militar Central, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Aceasta ar fi semnat documente în locul ministrului Apărării și al Statului Major. E vizată de acuzații de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Florentina Ioniță este general cu 2 stele, comandant al unității medicale și apropiată a lui Cătălin Zisu, general cu 3 stele, vizat si el de DNA în legătură cu lucrăile de extindere a cimitirului Ghencea Militar și locuri de veci date cu încălcarea legii, către mai multe vedete.

Ioniță ar fi semnat documente în locul mininistrului Apărării, fiind suspiciuni că în urma acestei fapte, s-ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare. De asemenea, eași apropiați ai ei ar fi încasat sume importante de bani prin semnarea unor proiecte europene.