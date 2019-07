Ministrul Justiției a cerut o anchetă după ce demisia lui Marius Iacob de la șefia DNA a dispărut

Ana Birchall vrea să afle cum a fost posibil ca demisia adjunctului DNA, Marius Iacob, să fie rătăcită în sertarele angajaților, cinci luni. Documentul nu a ajuns la Cotroceni astfel încât președintele Iohannis să semneze decretul eliberării din funcție.

"Eu îmi cer scuze opiniei publice pentru ce s-a întâmplat. Am preluat, la sfârşit de aprilie, mandatul de interimar. Lucrarea aceasta era din 20 martie. La preluarea mandatului interimar apărea ca o lucrare scăzută, rezolvată. În momentul în care am descoperit acest incident grav, am trimis tardiv această solicitare, cererea de revocare preşedintelui Iohannis şi am dispus intern o investigație a corpului de control. Aştept rezultatul, raportul şi, în funcţie de acesta, voi dispune toate măsurile legale care se impun în această situaţie. Eu regret acest lucru. M-a supărat foarte mult. Este un lucru pe care nu îl tolerez şi nu-l voi tolera", a mai declarat ministrul Justiţiei.