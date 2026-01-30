Miză uriașă pentru România: va plăti sau nu țara noastră peste 500 de milioane în procesul cu Pfizer? Avocații: 2026 este un an decisiv

La începutul anului 2023, statul român a decis să nu mai primească dozele de vaccin anti-Covid. sursa foto: Hepta

Vineri s-a încheiat prima etapă a procesului pe care compania Pfizer l-a intentat țării noastre, proces cu miză de 564 de milioane de euro. Litigiul se judecă la Tribunalul din Bruxelles după ce țara noastră a refuzat să mai recepționeze o tranșă de 29 de milioane de doze de vaccin anti-Covid, ser comandat inițial de către autoritățile de la noi.

Au fost nu mai puțin de șapte termene de pe 21 ianuarie, de când a început procesul.

Irina Vasile și Alexandru Stănescu, avocații ce reprezintă România în acest proces, au vorbit în exclusivitate, la News Hour with CNN, despre pașii care urmează în acest proces atât de important pentru țara noastră.

Alexandru Stănescu: S-a încheiat etapa audierilor, care s-a desfășurat conform calendarului stabilit de instanță. Pot să vă spun că a fost o etapă intensă, în care echipa noastră, avocații români de la Lexters, împreună cu colegii belgieni de la Strelia, a pregătit și a prezentat în detaliu o serie de argumente tehnice și juridice, care susțin poziția României.

Irina Vasile: Din punctul nostru de vedere, a fost o oportunitate importantă pentru a clarifica aspectele fundamentale ale cazului. Instanța a rămas în pronunțare și va analiza toate elementele prezentate înainte de a emite o decizie. Instanța poate, de asemenea, să dispună redeschiderea dezbaterilor pe fond, dacă va considera necesar. Oricum, noi considerăm că argumentele esențiale au fost deja prezentate de noi în această etapă.

Mai există posibilitatea unei medieri în acest punct al procesului, în sensul în care țara noastră să nu ajungă să plătească, totuși, o sumă atât de mare?

Alexandru Stănescu: Poate nu aș numi mediere ceea ce ar fi posibil, ci o soluționare amiabilă, de tipul unei negocieri care să se închidă cu o tranzacție. Această soluționare amiabilă ar putea rămâne o opțiune deschisă, dar depinde în continuare de voința părților, atât a României, cât și a Pfizer.

Deși litigiul continuă și România are o poziție fermă, sunt evaluate toate variantele pentru a proteja interesele României, inclusiv de a limita orice eventuale riscuri financiare importante, așa cum le menționați și dumneavoastră.

Irina Vasile: Ca să concluzionăm, înțelegerea amiabilă depinde întotdeauna de evoluția cazului, dar și de dorința ambelor părți de a ajunge la o soluție justă pentru România. Prioritatea noastră rămâne întotdeauna apărarea intereselor României în cazul litigiului.

Ce urmează de acum înainte? Vor fi mai multe audieri? suntem departe de un verdict? Pe cât timp ar putea să se întindă un astfel de proces?

Alexandru Stănescu: Cel mai probabil, nu mai avem în perioada următoare alte audieri. După această primă etapă, tribunalul de primă instanță de la Bruxelles cel mai probabil va emite o decizie. Această decizie poate fie să vizeze fondul cauzei, fie să dispună redeschiderea dezbaterilor pe fond.

Irina Vasile: În cazul în care se va pronunța o hotărâre pe fond, aceasta va putea fi atacată cu apel și cu recurs, dacă una dintre părți consideră soluția ca fiind nefavorabilă sau nefondată.

În orice caz, echipa de avocați Lexters și Strelia va analiza atent decizia instanței și toate opțiunile juridice disponibile. Și ne vom pregăti pentru orice scenariu care ar putea apărea.

Alexandru Stănescu: Ce putem să vă spunem este că, așa ca și până acum, avocații vor continua să apere cu fermitate poziția României, în toate etapele procesului. Indiferent care vor fi acestea în perioada următoare, credem că anul 2026 este un an decisiv în acest caz. Deci vom vedea ce se va întâmpla pe termen mediu.