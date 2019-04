Ofițerul de poliție care a amenințat-o pe jurnalista Emilia Șercan, plasat sub control judiciar

foto: Fundația Friends for Friends

Ofițerul de la Academia de Poliție care a amenințat-o pe jurnalista Emilia Șercan, Gheorghe Adrian Bărbulescu, a fost plasat sub control judiciar de DNA pentru o perioadă de 60 de zille.

Comunicatul DNA

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 25.04.2019, față de inculpatul BĂRBULESCU GHEORGHE ADRIAN, ofițer de poliție în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj (prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000).



Actele de cercetare au fost inițiate și desfășurate de către Poliția Capitalei (DGPMB) sub supravegherea unei alte unități de parchet până la identificarea presupusului autor, după care, datorită funcției pe care acesta o deține, respectiv ofițer de poliție (persoană care exercită o funcție publică în cadrul unei instituții) dosarul a fost declinat la DNA pentru competentă soluționare.



În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În seara de 15 aprilie 2019, inculpatul BĂRBULESCU GHEORGHE ADRIAN, a transmis unei persoane, jurnalist de investigație – persoană vătămată, la numărul personal de telefon al acesteia, mesaje de amenințare (un mesaj tip text și cinci mesaje folosind aplicația Facebook Messenger), pentru a o constrânge să înceteze activitatea de investigare a modului în care mai multe persoane din cadrul școlii doctorale a Academiei de Poliție Al. I. Cuza au obținut titlul de doctor.

Inculpatul a amenințat-o pe jurnalistă că, că în caz contrar, aceasta va suferi acte de violență și îi va fi suprimată viața.



Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei inculpatul trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat;

b) să informeze de îndată organul de urmărire penală cu privire la schimbarea locuinței;

c) să se prezinte la I.P.J. Ilfov, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.

d) să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului competent;

e) să nu se apropie de anumite persoane menționate în ordonanță și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect, pe nicio cale;

f) să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informații relevante despre mijloacele sale de existență;

g) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.



Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală."