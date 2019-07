Foto: gds.ro

Procurorul care a luat-o cu forţa pe Sorina, Maria Pițurcă, este audiată luni după-amiază la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Avocatul familie Șărămăt a depus o plângere pe numele procuroarei, pe care o acuză de răpire, constituire de grup infracțional organizat. Apărătorul spune că plecarea fetiței i-a luat prin surprindere.

Procurorul Maria Piţurcă, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiţei de 8 ani din Mehedinţi, a susţinut că nu a tras de copil în timpul intervenţiei şi că a încercat să o ia în braţe.

„Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu … Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, a spus Maria Piţurcă.