Rolul dublu jucat de Camelia Bogdan în dosarul ICA

Fosta judecătoare Camelia Bogdan. Foto: Grupul de Investigații Politice

Fosta judecătoare Camelia Bogdan, exclusă de două ori din magistratură, a fost implicată, în calitate de lector, într-un program de formare profesională finanțat de Ministerul Agriculturii chiar în perioada în care judeca dosarul ICA, în care instituția era parte, arată o serie de documente publicate de Mugur Ciuvică în cartea sa „Singur împotriva tuturor”. Volumul este disponibl astăzi, alături de „Jurnalul”.

Contractul pentru organizarea cursurilor a fost semnat pe 16 iulie 2014, iar numele judecătoarei apare în anexele oficiale ca participant în echipa de formatori. Ulterior, aceasta a semnat și un contract direct de prestări servicii cu una dintre firmele implicate.

Activitatea a inclus susținerea de cursuri pentru 260 de angajați APIA, iar plata urma să fie făcută pe baza rapoartelor de activitate aprobate de Ministerul Agriculturii.

„În anexele […] ale contractului, apare numele Cameliei Bogdan ca ‘lector’ în programul plătit de Ministerul Agriculturii. La acea dată Camelia Bogdan judeca Dosarul ICA în care Ministerul Agriculturii era parte vătămată.”

Documentele mai arată că implicarea judecătoarei nu a fost una formală, ci una activă, aceasta participând la sesiuni de instruire desfășurate în Poiana Brașov și semnând documente oficiale aferente programului. Rapoartele de progres depuse către Minister confirmă desfășurarea cursurilor și rolul acesteia în cadrul proiectului.

În paralel, calendarul procesului ICA indică faptul că activitatea profesională a magistratului în cadrul instanței se desfășura simultan cu această colaborare contractuală. Această dublă calitate ridică probleme serioase din perspectiva normelor de etică și deontologie profesională aplicabile magistraților.

De asemenea, faptul că judecătoarea nu este menționată în contracte cu funcția reală, ci ca „jurist”, poate indica o încercare de a evita asocierea directă a calității de magistrat cu activitatea remunerată, ceea ce adaugă un nou nivel de controversă asupra întregii situații.