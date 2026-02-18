Tudorel Toader, înainte de ședința CCR: „Tind să cred că vă fi sesizată CJUE. În câteva luni poate să rezolve”

1 minut de citit Publicat la 12:06 18 Feb 2026 Modificat la 12:06 18 Feb 2026

Tudorel Toader spune, după a cincea amânare de la Curte pe legea pensiilor speciale, că ”e mult prea mult”. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, care a fost și judecător constituțional, a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN că judecătorii Curții Constituționale s-ar putea pronunța, în ședința programată, și asupra cererii transmise de Instanța supremă privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). El susține că o astfel de verificare a CJUE ar putea dura câteva luni.

Tudorel Toader a mai comentat și declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia „e neplăcut că a existat această tergiversare” în privința reformei pensiilor magistraților.

„Domnul președinte spunea că în precedent Curtea a mai examinat legea cu mici modificări. Adevărat este, dar în precedent, adică la prima decizie, Curtea s-a pronunțat pe probleme de forma de neconstituționalitate extrinseci, știm noi, cu avizul acela.

Acum, dacă vreți, decizia de astăzi, putem să o citim și într-o altă cheie. Suntem în controlul a priori înainte ca legea să intre în vigoare.

Când suntem în controlul a priori, în caz de admitere a obiecției de neconstituționalitate, ce face Curtea? Preîntâmpină intrarea în vigoare a unei legi necondiționate. Ce face Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă i se pune o întrebare preliminară privind o lege în controlul a priori?

Preîntâmpină intrarea în vigoare a unei legi contrara standardelor europene. Aici este cheia”, a explicat Tudorel Toader.

Întrebat dacă e de părere că va fi sesizată CJUE pentru a se tergiversa și mai mult o decizie privind pensiile speciale, fostul ministru al Justiției a spus că:

„Tind să cred că vă fi sesizată Curtea de Justiție, dar nu pentru tergiversare, ci pentru verificarea standardului european”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, el a mai precizat că această verificare ar putea să dureze câteva luni.

Curtea de Justiție are o procedură simplificată, de urgență, să spunem așa, și în câteva luni poate să rezolve”, a încheiat Tudorel Toader.

Proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor ajunge din nou miercuri pe agenda judecătorilor de la Curtea Constituţională a României (CCR).

CCR urmează să dezbată sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. Decizia asupra proiectului a fost amânată până acum de cinci ori.