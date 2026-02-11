Fost membru al CCR, după a cincea amânare de la Curte pe legea pensiilor speciale: E mult prea mult

Tudorel Toader spune, după a cincea amânare de la Curte pe legea pensiilor speciale, că ”e mult prea mult”. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, care a fost și judecător constituțional, a declarat, la Antena 3 CNN, că cea de-a cincea amânare la CCR a unei decizii privind reforma pensiilor magistraților este „mult prea mult” pentru o problemă atât de delicată.

Totuși, fostul judecător la CCR a spus că acest interval de timp este suficient ca judecătorii să analizeze solicitarea ÎCCJ de sesizare a CJUE și la data de 18 februarie ar trebuie să existe o decizie „într-un sens sau altul”.

„Este mult, este mult prea mult cinci amânări față de o problemă sensibilă. Dincolo de bani e vorba de așteptare societății civile, de bunul mers al Justiției. Eu cred, fără să știm motivele de amânare, că un termen scurt de o săptămână lasă loc unui compromis între judecătorii CCR, probabil de a vedea ceva din documentația care este la dosar și probabil pe data de 18 să avem o decizie într-un sens sau altul.

Eu nu știu ce argumente a adus Înalta Curte, dar există în jurisprudența Curții Constituționale când se solicită de la Curtea de Justiție, altă dată, nu, se face deosebirea între momentul controlului de constituționalitate, dacă e un control a priori, înainte ca legea să intre în vigoare, cum e cazul de față, sau un control a posteriori, când e vorba de o excepție de neconstituționalitate care se referă la o lege în vigoare”, a explicat Tudorel Toader.

Judecătorii CCR au amânat miercuri decizia privind pensiile speciale pentru data de 18 februarie pentru a avea timp ca să analizeze solicitarea ÎCCJ de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Astfel, a fost amânată și pronunțarea pe solicitarea instanței supreme.