Un fost şef al DIICOT Olt a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru că aranja dosare. Ce primea de la infractori

Procurorul Claudiu Negrilă ar fi fost recompensat cu vacanțe în Málaga și autoturisme de lux.

Un fost şef al DIICOT Olt a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. Claudiu Negrilă a fost găsit vinovat pentru luare de mită în formă continuată, favorizarea făptuitorului și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității. Potrivit anchetatorilor, în timp ce era procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, Claudiu Negrilă lua el în instrumentare dosare în care erau cercetaţi apropiaţi şi îi ajuta să scape de pedepse pentru mici favoruri. Decizia Curţii de Apel Craiova nu este una definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Probele adunate la dosar de către procurorii Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Craiova arată că procurorul Claudiu Negrilă ar fi ţinut dosarele "la sertar" până la prescriere, iar pe unele le-ar fi soluţionat cu clasare şi făcea aceste lucruri pentru prietenii săi. Aceştia din urmă l-ar fi recompensat cu vacanţe în Málaga, dar şi cu unele autoturisme de lux.

Mai mult decât atât, procurorii notează în rechizitoriul pe care l-au trimis în faţa instanţei că într-unul dintre cazuri, fostul şef DIICOT ar fi scos din Parchet un dosar pe care i l-ar fi dat fiicei sale pentru a ajuta cu informaţii un prieten, care era cercetat penal.

În apărarea sa, Claudiu Negrilă a spus în faţa instanţei de judecată că nu a formulat cereri de abţinere pentru că se ştia cu 60 - 70% din populaţia din Slatina şi dacă ar fi făcut aceste cereri de abţinere ar fi însemnat să nu mai soluţioneze niciun dosar.

În prezent, Claudiu Negrilă este suspendat din activitate, iar decizia Curţii de Apel Craiova nu este una definitivă şi poate fi atacată cu apel. El a fost condamnat la şase ani de închisoare cu executare şi, în plus, nu are voie să îşi exercite funcţia de procuror pe o perioadă de doi ani.

Claudiu Negrilă a condus în trecut DIICOT Olt

Claudiu Negrilă este unul dintre cei mai longevivi procurori din județul Olt, în trecut ocupând și funcția de șef al DIICOT Olt. El a fost pus sub acuzare pentru fapte de corupție în 2024, când Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus trimiterea acestuia în judecată pentru luare de mită în formă continuată (cinci fapte), patru infracțiuni de favorizarea făptuitorului și două infracțiuni de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, respectiv permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.