Un ucrainean din „Batalionul Monaco”, format din refugiați de lux care fug de armată, a fost extrădat din România. Ce riscă în Ucraina

Marți, ucraineanul a fost extrădat în ţara sa, unde va fi judecat. Foto: Sergei Osherovski / Facebook

Un ucrainean din aşa-numitul „Batalion Monaco” - denumire folosită pentru refugiații de lux care fug de încorporarea în armată - a fost extrădat de România în Ucraina. El era căutat din 2022, după ce a fost acuzat că a extorcat un afacerist din Kiev. Bărbatul a fugit din Ucraina și s-a ascuns o perioadă în ţara noastră, unde a fost prins anul trecut la Braşov.

În vârstă de 42 de ani, ucraineanul extrădat de România, pe numele său Serhii Oșerovski, e originar din Mariupol și e considerat deosebit de periculos.

Oșerovski s-a aflat în centrul unei ample investigații a cotidianului Ukrainska Pravda, care a documentat cazurile ucrainenilor care au fugit din Ucraina, pentru a nu fi recrutați, și s-au refugiat în locații de lux din lume, precum Monaco - de unde și denumirea de „Batalionul Monaco”, un eufemism folosit pentru cei care au evitat astfel încorporarea în armata ucraineană.

Serhii Oșerovski a intrat în atenția publicului în 2023, când a apărut în mai multe imagini devenite virale și care au provocat un scandal în Ucraina: el a fost filmat în timp ce își aniversa ziua de naștere la unul din cele mai scumpe restaurante dn stațiunea montană exclusivistă Courchevel din Alpii francezi.

În imagini, Oșerovski s-a pozat alături de iubita Karina Josan, fostă Miss Univers Ucraina, și cu sticle de șampanie de cristal.

În momentul postării fotografiilor, el era deja dat în urmărire internațională din 2022 pentru extorcarea unui om de afaceri din Kiev de un milion de dolari.

La câteva luni de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, jurnaliștii de la Ukrainska Pravda l-au surprins pe Oșerovski pe Coasta de Azur.

Oșerovski făcea parte din grupul refugiaților ucraineni de lux, reuniți în așa-numitul „Batalionul Monaco”, care include foști demnitari, bancheri, oligarhi sau interlopi.

În imaginile de pe Coasta de Azur, Serhii Oșerovski se afișa cu aceeași Karina Josan.

În 2025, ucraineanul a ajuns în România și a fost prins la Braşov. Marți, ucraineanul a fost extrădat în ţara sa, unde va fi judecat. El riscă până la 12 ani de închisoare.

„La cererea Parchetului Districtual Pechersk din Kiev, agențiile de aplicare a legii din România au extrădat un suspect de șantaj de bani extorcați de la victimă, sub amenințarea comiterii de acte de violență asupra sa și a membrilor familiei”, se arată într-un comunicat al Parchetului Kiev.



Potrivit procurorilor ucraineni, Oșerovski, împreună cu doi complici, a cerut o „datorie inexistentă de 1 milion USD, sau echivalentul acesteia în suma de 15 Bitcoin, de la un cetățean străin”. Unul dintre complici a fost reținut în ianuarie 2022 în timp ce îi transfera o parte din bani (...) Ulterior, în noiembrie 2025, suspectul a fost reținut în România și predat agențiilor de aplicare a legii din Ucraina în aprilie anul acesta. Tribunalul Districtual Pechersk din Kiev a aplicat o măsură de restricție suspectului sub forma detenției fără dreptul la cauțiune”, se mai arată în comunicatul procurorilor de la Kiev.