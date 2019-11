Klaus Iohannis: "Am plecat în total, în cinci ani, în trei vacanțe. În ultimii doi ani nu am mai avut deloc pentru că am stat să apar România de pesediști"

Klaus Iohannis a explicat, în cadrul conferinței susținute în această seară la sediul PNL, cum arată o săptămână normală de muncă la Palatul Cotroceni.

"O săptămână normală de muncă la Palatul Cotroceni arată diferit de la săptămână la săptămână pentru că evenimentele politice sunt în evoluție. De regulă săptămâna începe luni și se termină vineri sau sâmbătă. Ziua începe dimineața, dar nu știm când se termină. Câteodată se termină la 6 seara, câteodată la 12 noaptea", a declarat președintele.

Iohannis a vorbit și despre subiectul vacanțelor. Actualul președinte al României a mărturisit că în cei cinci ani, de când se află în fruntea statului, a fost plecat în trei vacanțe. În ultimii ani, spune Iohannis, nu a mai avut vacanțe deloc pentru că "am stat să apăr România de pesediști".

În chestiunea vacanțelor, e foarte interesant că lumea a urmărit, sper, cu drag cum președintele lor reușește să rupă câte o zi. Mi-a făcut mare plăcere în câte o sâmbătă sau duminică să merg la munte, să mă întâlnesc și acolo cu români, să discutăm despre ce se poate face pentru a deschise apetitul pentru munte mai multor români.

Am fost plecat în total, în cinci ani, în trei vacanțe. Însă, trebuie să vă spun aici, poate vă va surprinde, poate nu, chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Președintele nu are dreptul la concediu și nu există concediu pentru președinte fiindcă munca pe care o face nu poate fi preluată de nimeni. Deci și când am plecat în vacanță o săptămână, mi-am luat mapa cu actele, cu pixul și am lucrat pe documente, inclusiv pe documente scrise. Din păcate, în ultimii doi ani nu am mai avut vacanțe deloc pentru că am stat să apăr România de pesediști.