Klaus Iohannis: Nu îl voi revoca pe Augustin Lazăr

Foto: presidency.ro

Președintele Klaus Iohannis a făcut primele declarații de presă din 2019.

Iată principalele declarații ale lui Klaus Iohannis:

”Începem un an cu foarte multe provocări, direct cu președinția UE, începem în forță, sunt convins că vom face față bine. În continuare avem în luna mai primele alegeri, este foarte important să participăm, cu cât mai mulți alegători se prezintă la alegeri, cu atât mai clar va fi rezultatul. La sfârșitul anului vom avea alegeri prezidențiale și reiterez ce am mai spus, voi intra în competiție pentru un nou mandat. Pe întreg anul, obiectivele mari pe care le am, care sunt obiectivele României, o mai profundă și mai bună integrare europeană, consolidarea posturii în NATO, poate să avem o întărire a prezenței NATO pe flancul estic, ceea ce ar fi foarte bine pentru noi și, un alt obiectiv, consolidarea statului de drept, continuarea în forță a luptei împotriva corupției”

”Personal, obiectivul meu este câștigarea unui al doilea mandat de președinte”

Despre noii miniștri

”Am semnat ieri decretele de revocare, am văzut că decretele mele se publică în aceeași zi. Nu am formulat încă un răspuns de refuz, fiindcă voi refuza. Avem argumente de legalitate și de oportunitate. Echipa mea lucrează la această analiză. Voi da publicității inclusiv motivele, până la mijlocul săptămânii viitoare”

”Nu îi transmit răspunsuri doamnei prim-ministru prin intermediul jurnaliștilor. Pe parcursul președinției Consiliului, pe teme europene, voi avea grijă să am poziții care să ne ajute să avem succes”

”Cât există un ministru pe scaunul de ministru, nu este un blocaj. Dacă PSD vrea un nou ministru, să facă pașii necesari”

Depre propunerile de numire de procurori

”Sunt în analiza departamentului de resort. Este important de reținut că domnul ministru a considerat să trimită aceleași propuneri, lucru care este cel puțin ciudat”

Despre lipsa unui proiect de buget pentru 2019

”Este o problemă gravă. Eu am pus întrebarea în decembrie, o mai pun o dată. Unde este proiectul de buget? PSD a guvernat în tot acest timp, a avut toate condițiile. Nu există la momentul acesta niciun proiect de buget. Dimpotrivă, în loc să se ocupe de buget, se ocupă de schimbat șefi de la ANAF și din alte poziții, lucru care mie îmi dă foarte mult de gândit. Probabil există probleme cu bugetul. Acest lucru trebuie să îl explice de urgență PSD”

Despre alegerile prezidențiale

”Sunt foarte optimist. Nu mă tem niciodată de vreun contracandidat. Alegerile sunt alegeri”

Despre revocarea procurorului general

”Domnul ministru, probabil neavând o treabă mai bună de făcut, a trimis din nou documentele. În această etapă pot să răspund foarte simplu: nu voi revoca pe procurorul general Augustin Lazăr. Face o treabă foarte bună, sunt mulțumit. Așa-zisa evaluare nu satisface rigorile legii”

Despre prelungirea mandatului șefului Statului Major

”Eu am semnat acel decret, fiindcă așa îmi permite legea. Nu scrie niciunde că președintele trebuie să aștepte propunerea ministrului. Vă dați seama ce ar fi fost ca România să nu aibă șef al armatei. PSD, care a fost incapabil să vină cu o propunere serioasă, nu are decât să stea să se mai gândească. Eu nu am cum să stau în România fără șef al mandatului. Stau foarte liniștit cu generalul Ciucă ca șef al armatei încă un an de zile. O soluție foarte bună, perfect pe lege și pe Constituție”