Laurențiu Reghecampf a devenit din nou tată. Iubita lui, Corina Caciuc, a născut un băiat

Cel mic va purta numele de Liam. Reghe a postat și un mesaj pentru copiii lui, pe contul său de socializare: ”Astăzi dimineața s a născut Liam frățiorul vostru. Vă iubește tata”.

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc.

Deşi nu a dorit să intre prea mult în detalii, tehnicianul i-a făcut, la momentul respectiv, şi o declaraţie de dragoste partenerei sale.

“Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi.

Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo.

Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus Laurențiu Reghecampf.