Lazăr și Jurma, raport în scandalul detașărilor. Procurorul General: „Există un deficit de 450 de procurori”

Întâlnire de gradul zero la Ministerul Justiției. Timp de aproape două ore, Tudorel Toader a discutat cu procurorul general, Augustin Lazăr, dar și cu șefii de la DNA și DIICOT despre detașările ilegale ale procurorilor.

Și Augustin Lazăr și Anca Jurma au afirmat că acești procurori au fost angajați în condiții perfect legale, cât despre încetarea delegării celor șase, Augustin Lazăr a ținut să precizeze că a intrat în vigoare legea nouă și nu se mai încadrau cu vechimea de opt ani de zile, drept pentru care se înorc la unitățile de parchet de unde au ajuns în cadrul DNA-ului.

"A fost o invitaţie a ministrului Justiţiei la o discuţie cu caracter general în problematica conducerii Ministerului Public. Problemele puse în discuţie sunt cele legate de resursele Ministerului Public, care sunt locurile vacante, de ce a fost nevoie să fie delegaţi anumiţi procurori pe anumite poziţii vacante. Am făcut o analiză şi am remarcat că într-adevăr există un deficit de circa 450 de procurori în Ministerul public. Această împrejurare ne-a obligat să delegăm procurori care să îndeplinească temporar funcţiile şi în poziţiile respective ale Ministerul Public. După ce va fi aproabt statul de personal în Ministerul Public, care acum se află la Ministerul Justiţiei, vom putea declanşa procedura de titularizare a procurorilor. Atunci se va curma suspiciunea şi orice suspiciune publică cu referire la faptul că anumiţi procurori nu sunt titularizaţi pe funcţiile lor", a declarat Augustin Lazăr, la ieşirea din sediul ministerului Justiţiei.

Procurorul general a reiterat ideea potrivit căreia delegările realizate în funcţiile respective atât la DNA, cât şi Ministerul Public au fost realizate în condiţiile legii, la momentul în care s-a dat ordinul de delegare.

"Pentru a curma discuţia publică şi a asigura încrederea în instituţia Ministerului Public în rolul de a respecta legea, de a apăra drepturile cetăţenilor, am dispus din motive de oportunitate, încetarea delegărilor colegilor care nu aveau condiţiile de vechime urmând poate să revină dacă vor dori, când vor avea vechimea respectivă la DNA sau DIICOT. Prin urmare, nu am vrut să lăsăm aceste suspiciuni şi am considerat să încetăm delegarea pentru 6 procurori şi în niciun caz cum s-a vehiculat în media că au fost daţi afară", a mai spus Lazăr.

El a insistat asupra deficitului de procurori și din alte parchete din țară. ”Există în țară 10-15 parchete care au singur procuror și trebuie să-și ia și el concediu, sunt și parchete care nu au niciunul. Suntem obligați să delegăm”, a explicat șeful Ministerului Public.